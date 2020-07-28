ريال مدريد يعلن إصابة ماريانو دياز بكورونا وقد يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مهاجمه ماريانو دياز أصيب بفيروس كورونا، مما يثير الشكوك حول مشاركته أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وأظهرت الفحوص التي خضع لها لاعبو ريال أمس الاثنين إيجابية فحص ماريانو، لكن النادي أكد أنه في "صحة ممتازة" وعزل نفسه بالمنزل.

وسيلتقي الريال الذي خسر على أرضه 2-1 من مانشستر سيتي في ذهاب دور 16 قبل توقف الموسم في مارس/آذار بسبب جائحة كورونا، مع الفريق الإنجليزي في ملعب الاتحاد في لقاء الإياب 8 أغسطس/آب المقبل.