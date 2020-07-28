بحثا عن الحظ.. أغرب العادات التي يتفاءل بها اللاعبون قبل المباريات

يحرص نجوم كرة القدم على الاستعداد جيدا لمختلف المباريات، ويزيد ذلك الحرص مع اقتراب المواعيد الهمة والمباريات الفاصلة، غير أن تلك الاستعدادات لا تغني البعض عن عادات غريبة يعتقدون أنها تجلب لهم الحظ.

وتختلف تلك العادات من لاعب إلى آخر، ومن أشهرها حرص القائد السابق لمنتخب فرنسا لوران بلان على تقبيل صلعة الحارس فابيان بارتاز قبل كل مباراة من كأس العالم 1998، التي انتهت بتتويج منتخب الديوك لأول مرة في تاريخهم.

ووفقا لعدد من التقارير، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحرص على أن يكون أول شخص ينزل من الطائرة خلال رحلات فرقه، كما يفضل أن يكون آخر من ينزل من الحافلة التي تنقل فريقه إلى الملعب.

رونالدو أول من ينزل من الطائرة وآخر من يغادر حافلة فريقه (غيتي)

أما ديلي آلي مهاجم توتنهام فاختار الاحتفاظ بواقي الساق في كل مبارياته، منذ أن كان عمره 11 عاما، في حين كان المهاجم الإنجليزي السابق غاري لينكر يرفض التسديد على المرمى خلال فترات الإحماء لاعتقاده بعدم تضييع أهداف يفضل أن يحرزها خلال المباراة، وكان النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام يتأكد من ترتيب الثلاجة قبل خروجه لخوض أي مباراة.

أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف كان يحرص على رمي العلكة التي كان يمضغها في منطقة الفريق المنافس قبل بداية أي مباراة، في حين كان الحارس السابق لنادي ليفربول بيبي رينا يحرص على زيارة محطة وقود معينة في ليفربول قبل كل مباراة، ويضع سياراته في المنطقة نفسها من مواقف سيارات ملعب أنفيلد، كما يتناول الوجبة نفسها قبل كل المباريات.

القائد السابق لنادي تشلسي جون تيري قال في تصريحات سابقة إنه يملك نحو 50 عادة غريبة، من بينها الجلوس في المقعد نفسه بالحافلة، والاستماع للأغنية نفسها خلال تنقله مع فريقه، أما يوليان دراكسلر فيحرص بدوره على استخدام نوع من العطر قبل بداية كل مباراة، في حين كان المهاجم الإيطالي السابق بيبو إينزاغي يتناول قطع بسكويت للأطفال قبل كل مباراة، على أن يترك قطعتين في العلبة في كل مرة.