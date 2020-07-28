أغلى 5 لاعبين في البريميرليغ.. تعرف عليهم

يعد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أقوى وأغنى الدوريات في أوروبا، وتمتلك فرق مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام مجموعة من أغلى اللاعبين في العالم.

ورصدت صحيفة "ماركا" "Marca" الإسبانية أغلى 5 لاعبين في البريميرليغ حسب تصنيف موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، وتحديد القيم السوقية للاعبين، وهم كالتالي:

رحيم ستيرلينغ (128 مليون يورو):

نجم المنتخب الإنجليزي وفريق مانشستر سيتي وصيف البريميرليغ هذا الموسم، وأدى موسما مميزا، حيث لعب 50 مباراة في جميع المسابقات، بإجمالي 3816 دقيقة، وسجل 30 هدفا مع 9 تمريرات حاسمة.

ومنذ انضم ستيرلينغ إلى السيتي قادما من ليفربول في 2015 لعب 241 مباراة، وسجل 99 هدفا، وله 74 تمريرة حاسمة، والطريف أن قيمته السوقية الحالية تبلغ 3 أضعاف المبلغ الذي دفعه سيتي إلى الريدز لإتمام صفقة انتقاله لمانشستر.

ساديو ماني (120 مليون يورو):

ساهم النجم السنغالي في تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هذا الموسم 22 هدفا إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة في 3720 دقيقة على مدى 47 مباراة في جميع المسابقات.

ولعب ماني 170 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول في 2016، سجل خلالها 81 هدفا، وله 34 تمريرة حاسمة، وأدى تألقه الكبير في الموسمين الأخيرين إلى ارتفاع سعره بشكل ضخم بزيادة بلغت 80 مليون يورو عن المبلغ الذي دفعه ليفربول عندما تعاقد معه.

قبل مباراة اليوم.. إليكم ما قدمناه أمام نيوكاسل في مباراة آنفيلد 🔴 ساديو ⚽️⚽️

صلاح ⚽️#نيوكاسل_ليفربولpic.twitter.com/buaZ4nMeFf — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 26, 2020

محمد صلاح (120 مليون يورو):

سجل النجم المصري 23 هدفا خلال 47 مباراة في الموسم الماضي، وزود زملاءه بـ13 تمريرة حاسمة، وأحدث طفرة كبيرة منذ انضم إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في 2017 مقابل 42 مليون يورو فقط.

وأصبح صلاح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي والعالم بعد مسيرة رائعة مع الريدز خاض خلالها 152 مباراة، وسجل 94 هدفا، وله 41 تمريرة حاسمة.

هاري كين (120 مليون يورو):

يعد الهداف الأول لتوتنهام والمنتخب الإنجليزي، ورغم عودته من الإصابة فإنه ساهم في تأهل فريقه للدوري الأوروبي بهدفه في المباراة الأخيرة ضد كريستال بالاس.

شارك كين توتنهام في 287 مباراة، سجل خلالها 188 هدفا، وساهم في 30 أخرى بتمريرات حاسمة.

كيفين دي بروين (120 مليون يورو):

يعد النجم البلجيكي إحدى الركائز التي بنى عليها المدرب بيب غوارديولا فريق مانشستر سيتي، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق إنجاز النجم الفرنسي السابق تيري هنري، بتخطيه 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك دي بروين في 220 مباراة مع مانشستر سيتي سجل خلالها 56 هدفا، وله 89 تمريرة حاسمة.