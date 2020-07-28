آرثور يتمرد على برشلونة وبيانيتش ملتزم مع يوفنتوس

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن البرازيلي آرثور ميلو أبلغ برشلونة أنه لن يلعب مع الفريق الكتالوني مرة أخرى.

وبعد إتمام صفقة انتقاله من البرسا ليوفنتوس، لم يشرك الإسباني كيكي سيتين مدرب برشلونة، البرازيلي الدولي في المباريات الأخيرة بالليغا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن آرثور لن يرتدي قميص البرسا مجددا بعد عودة اللاعبين من إجازة الأسبوع التي منحها سيتين للاعبيه عقب نهاية الموسم المنصرم من الليغا.

وخضع اليوم باقي لاعبي البرسا بعد عودتهم من الإجازة لفحص فيروس كورونا.

في المقابل، فإن تصرفات البوسني ميراليم بيانيتش المنتقل إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع آرثور، لا يزال عنصرا مهما في تشكيلة ماوريسيو ساري مدرب اليوفي، ويعتمد عليه في خط الوسط.

وعندما سئل ساري عن الموضوع أجاب "لا أعرف وضعية أرثور ولا يهمني، بيانيتش ملتزم جدا مع الفريق، وليس هناك أي شكوك في أخلاقياته واحترافيته".

يذكر أن الفريقين كانا قد أعلنا الشهر الماضي عن الصفقة التبادلية التي قضت بانتقال بيانيتش إلى البرسا وآرثور إلى اليوفي.

وقدّر اليوفي قيمة بيانيتش (30 عاما) بـ60 مليون يورو مقابل تقدير قيمة آرثور (23 عاما) بـ70 مليونا، أي أن يدفع نادي "السيدة العجوز" مبلغا إضافيا قيمته 10 ملايين يورو للبلوغرانا.