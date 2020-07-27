يوفنتوس يتوّج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي

توّج فريق يوفنتوس رسميا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه، عقب فوزه على سامبدوريا 2-صفر، الأحد في الجولة 36 من الدوري.

وسجل هدفي يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الدقيقة 52، وفيديريكو بيرنارديسكي 67.

وضيّع النجم البرتغالي فرصة تسجيل الهدف الثالث لفريقه والثاني له بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 89 من المباراة.

وأنهى سامبدوريا المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه مورتن تورسبي في الدقيقة 77.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني قبل نهاية الدوري بجولتين، بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز 15.