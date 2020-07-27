يوفنتوس.. تتويج رغم معضلة رونالدو وخطط ساري غير المفهومة

حسم نادي يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي، متوجا أحد أصعب المواسم بعد وصول المدرب ماوريسيو ساري بخططه "غير المفهومة" بالنسبة لعدد من اللاعبين، ومواجهة الفريق "معضلة" بسبب النجم كريستيانو رونالدو.

وعين يوفنتوس ماوريسيو ساري من أجل تطبيق أسلوب لعبه المعروف المعتمد على الضغط، لكن المدرب الجديد توقف أمام مشكلة بسيطة، وهي أن كل شيء في النادي يدور حول رونالدو.

وفي نهاية المطاف، كانت البراعة الفردية للاعبين مثل رونالدو وصانع اللعب باولو ديبالا، وليست الأساليب الخططية للمدرب؛ هي التي منحت يوفنتوس لقب الدوري للمرة 34 في تاريخه، وأعطت ساري أول لقب كبير في كرة القدم الإيطالية.

وأحرز رونالدو حتى الآن 31 هدفا في الدوري هذا الموسم، وازدهرت شراكته المضطربة سابقا مع ديبالا، الذي حاول النادي بيعه قبل بداية الموسم، وأطلقت وسائل الإعلام الإيطالية على الثنائي لقب "ديبالدو".

وفاز يوفنتوس بألقابه الخمس السابقة تحت قيادة المدرب الواقعي ماسيمليانو أليغري، لكن النادي أراد شيئا أكثر توهجا وعيّن ساري لهذا الغرض.

لكن سرعان ما أصبح واضحا أن يوفنتوس لن ينسج أنماطا معقدة لاختراق دفاعات المنافسين بالطريقة التي فعلها نابولي بقيادة ساري، وهو أسلوب أصبح معروفا باسم "كرة ساري".

واعترف المصرفي السابق أنه كان عليه وضع خصائص لاعبيه في الحسبان، وفي مقدمتهم رونالدو، الذي كان وجوده يتطلب اهتماما خاصا. وأثار ذلك تساؤلات عما إذا كان المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 35 عاما يمثل عائقا أمام الفريق.

وفي نقطة ما، دارت بعض الأحاديث حول أن يوفنتوس ظهر بصورة أفضل في المرات القليلة التي غاب فيها رونالدو، وأن ديبالا كان متفاهما بشكل أكبر مع مواطنه الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وقال ساري بعد أن سجل رونالدو الهدفين خلال الفوز 2-1 على بارما؛ "في بعض الأحيان يصنع رونالدو مشكلة بسيطة لأنك تمتلك بطلا في الفريق، ويجب أن يدور كل شيء حوله، وفي الوقت نفسه هو يحل 100 مشكلة. عليك فقط أن تكون واضحا في أن كل شيء يدور حوله".

ولم يقتصر الحديث عن خطط ساري على الإعلاميين والمتابعين؛ فقد اعترف المدافع ليوناردو بونوتشي بأنه لم يكن من السهل التأقلم على خطط المدرب، وقال "واجهنا صعوبات في ترجمة تعليمات المدرب في بعض الأحيان. بدأنا رحلة جديدة والكثير من التشاؤم يحيط بنا، لكننا واصلنا بذل كل ما في وسعنا رغم بعض العثرات".