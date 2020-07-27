البث الحي
كرة قدم

مشجعون يحتجون على فوز فريقهم في البرازيل

مواجهة سابقة في بطولة ولاية ساو باولو (غيتي)
مواجهة سابقة في بطولة ولاية ساو باولو (غيتي)
27/7/2020

وبخت مجموعة مشجعين لواحد من أكبر أندية كرة القدم في البرازيل لاعبيها ووصفتهم بـ"الجبناء" بعد الفوز بمباراة أمس الأحد.

وكان ساو باولو تأهل بالفعل للدور ربع النهائي في بطولة ولاية ساو باولو، وفاز 3-1 على جواراني رغم إشراكه تشكيلة أغلبها من البدلاء. وسمح هذا الفوز بتأهل منافسه كورنثيانز إلى الدور ربع النهائي أيضا على حساب جواراني.

وأثارت النتيجة غضب بعض مشجعي ساو باولو الذين أرادوا خسارة فريقهم حتى لا يتأهل كورنثيانز. وحذرت المجموعة المدرب فرناندو دينيز من الإقالة إذا لم يفز بالبطولة التي لم يحققها ساو باولو منذ عام 2005.

وتمتلك مجموعات المشجعين نفوذا غير معتاد في البرازيل، ويمكنها التأثير على قرارات الإدارة في اختيار اللاعبين والمدربين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

اللاعبون البرازيليون وعقلية "المال أولا"

"يُعلموننا في البرازيل الاهتمام فقط بالمال والانتقال للفريق الذي يدفع الراتب الأعلى"، كلمات للنجم البرازيلي السابق جونينيو انتقد فيها العقلية التي ينشأ عليها اللاعبون البرازيليون.

لاعب برازيلي يزعم أنه أفضل من ميسي ورونالدو

زعم اللاعب البرازيلي إديلسون، الذي فاز مع المنتخب بكأس العالم عام 2002، أنه أفضل من مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ويتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عندما يتعلق الأمر بالنجاحات في المسيرة الكروية.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة