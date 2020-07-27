مشجعون يحتجون على فوز فريقهم في البرازيل

وبخت مجموعة مشجعين لواحد من أكبر أندية كرة القدم في البرازيل لاعبيها ووصفتهم بـ"الجبناء" بعد الفوز بمباراة أمس الأحد.

وكان ساو باولو تأهل بالفعل للدور ربع النهائي في بطولة ولاية ساو باولو، وفاز 3-1 على جواراني رغم إشراكه تشكيلة أغلبها من البدلاء. وسمح هذا الفوز بتأهل منافسه كورنثيانز إلى الدور ربع النهائي أيضا على حساب جواراني.

Onze atletas em campo hoje foram formados nas nossas categorias de base. Eles cresceram aprendendo a honrar a camisa do São Paulo e a lutar em todos os jogos, em respeito à nossa história e aos nossos milhões de torcedores. Essa é a nossa essência. #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/xX105CDt46 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 27, 2020

وأثارت النتيجة غضب بعض مشجعي ساو باولو الذين أرادوا خسارة فريقهم حتى لا يتأهل كورنثيانز. وحذرت المجموعة المدرب فرناندو دينيز من الإقالة إذا لم يفز بالبطولة التي لم يحققها ساو باولو منذ عام 2005.

وتمتلك مجموعات المشجعين نفوذا غير معتاد في البرازيل، ويمكنها التأثير على قرارات الإدارة في اختيار اللاعبين والمدربين.