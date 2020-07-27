لن يخضع للحجر الصحي.. استثناء لريال مدريد في إنجلترا

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن بعثة ريال مدريد لن تخضع للحجر الصحي الإلزامي لـ14 يوما عند قدومها إلى إنجلترا يوم 7 من الشهر المقبل لخوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وذكرت محطة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) البريطانية الرياضية، أن بعثة النادي الملكي تستثنى من الحجر الإلزامي الذي تفرضه بريطانيا على القادمين من إسبانيا.

وجاء هذا الإجراء الذي تفرضه بريطانيا منذ أمس الأحد ردا على ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في إسبانيا.

وقالت القناة إن "نجوم الرياضة ومسؤولي الفعاليات والمدربين والأطباء والفنيين وممثلي وسائل الإعلام الوافدين" سيتم استثناؤهم من الالتزام بالحجر، ولفتت إلى أن الحكومة تسعى بهذه الطريقة إلى إتاحة إقامة الأحداث الرياضية الدولية كما هو مخطط لها، رغم وضع كورونا الحالي.

وكان "السيتيزنز" فاز ذهابا في "البرنابيو" يوم 26 فبراير/شباط الماضي 2-1، وتأجلت مباراة العودة في ظل توقف النشاط الرياضي لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وستقام المباراة في مانشستر من دون جمهور.