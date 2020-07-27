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سر "الوحش" تراوري في تجنب الإصابة

سرعة تراوري ومهاراته تؤرق المدافعين (رويترز)
سرعة تراوري ومهاراته تؤرق المدافعين (رويترز)
27/7/2020

تعب الإسباني أداما تراوري جناح وولفرهامبتون من شذب المدافعين له للتخفيف من سرعته وإعاقة تحركاته، فقرر أن يدهن جسمه بزيت الأطفال قبل المباراة وخلالها.

وتعرض "الوحش" ٤ مرات لإصابة في الكتف الموسم الماضي آخرها كانت أمام شيفيلد يونايتد في أولى المباريات بعد استئناف البريميرليغ.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن تراوري يضع زيت للأطفال قبل دخوله للملعب وخلال التوقفات وبين أشواط المباريات.

وكشفت مصادر من داخل "ولفز" أن "ما نقوم به لحماية أداما".

وأضافت "المدافعون يخافون من سرعته وقدرته على تجاوزهم ولهذا يصرون على الوصول ليديه لشذبه منهما، وهذا ما يسفر عن الإصابات المتتالية بكتفيه".

وختمت المصادر ذاتها "الزيت على يديه يجعل من الصعوبة على المنافسين شده ويقلل من الإصابات الخطرة".

يذكر أن تراوري (24 عاما) مطلوب من كبار البريميرليغ في مقدمتهم ليفربول بطل الموسم المنصرم.

المصدر : الصحافة البريطانية

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