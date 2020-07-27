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سأفتقدك يا صديقي.. فيديو لصلاح يودع لوفرين بتأثر

صلاح (يمين) ولوفرين صديقان مقربان (رويترز)
صلاح (يمين) ولوفرين صديقان مقربان (رويترز)
27/7/2020

بتأثر بالغ، ودع النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الكرواتي دجان لوفرين زميله الراحل إلى نادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يظهر فيه صلاح موجها بعض الكلمات لصديقه.

وقال "سنفتقدك كثيراً وسأفتقدك أنا بشكل شخصي، أنت لاعب رائع وصديق مقرب لي، أحبك جدا وأشكرك على كل ما فعلته للنادي ولي وأتمنى لك كل التوفيق في مستقبلك مع ناديك الجديد".

وكان "الريدز" أعلن اليوم انتقال لوفرين -الذي لم يشارك باستمرار في الموسم المنصرم- إلى زينيت بعقد يمتد ٣ سنوات.

ولم يذكر ليفربول تفاصيل الصفقة، لكن التقارير تشير إلى أنها كلفت الفريق الروسي 14 مليون دولار.

وانضم لوفرين (31) عاما لصفوف ليفربول في 2014 قادما من ساوثهامبتون مقابل 25 مليون دولار.

المصدر : خدمة سند

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