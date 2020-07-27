زيدان يطلب التعاقد مع مدافع جزائري

يسعى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان للتعاقد مع مدافع جديد من أجل منافسة داني كارفاخال على المنصب الأساسي في الجهة اليمنى من دفاع النادي الملكي بداية من الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية تقارير أكدت اهتمام زيدان بالتعاقد مع المدافع الجزائري لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان معجب بمهارات عطال وقدراته الفنية وطريقة لعبه التي تتميز بالمساهمة بشكل كبير في الهجوم.

ويلعب عطال (24 عاما) مع نادي نيس الفرنسي منذ عامين، وتقدر قيمته التسويقية حاليا بنحو 20 مليون يورو.

وتألق المدافع الشاب بشكل لافت مع المنتخب الجزائري، وكان عنصرا أساسيا في التتويج بكأس أمم أفريقيا التي جرت في مصر عام 2019.

وكان اللاعب الذي تخرج من أكاديمية بارادو في الجزائر، قريبا من الانضمام لنادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وفقا لتقارير الصحافة البريطانية، إلا أن تعرضه لإصابة معقدة على مستوى الركبة ألغى الصفقة.