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زيدان يطلب التعاقد مع مدافع جزائري

زيدان يبحث عن لاعب قادر على منافسة كارفاخال في الجهة اليمنى لدفاع ريال مدريد (الأناضول)
زيدان يبحث عن لاعب قادر على منافسة كارفاخال في الجهة اليمنى لدفاع ريال مدريد (الأناضول)
27/7/2020

يسعى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان للتعاقد مع مدافع جديد من أجل منافسة داني كارفاخال على المنصب الأساسي في الجهة اليمنى من دفاع النادي الملكي بداية من الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية تقارير أكدت اهتمام زيدان بالتعاقد مع المدافع الجزائري لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان معجب بمهارات عطال وقدراته الفنية وطريقة لعبه التي تتميز بالمساهمة بشكل كبير في الهجوم.

ويلعب عطال (24 عاما) مع نادي نيس الفرنسي منذ عامين، وتقدر قيمته التسويقية حاليا بنحو 20 مليون يورو.

وتألق المدافع الشاب بشكل لافت مع المنتخب الجزائري، وكان عنصرا أساسيا في التتويج بكأس أمم أفريقيا التي جرت في مصر عام 2019.

وكان اللاعب الذي تخرج من أكاديمية بارادو في الجزائر، قريبا من الانضمام لنادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وفقا لتقارير الصحافة البريطانية، إلا أن تعرضه لإصابة معقدة على مستوى الركبة ألغى الصفقة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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