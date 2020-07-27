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الصراع محتدم على جائزة "الحذاء الذهبي" حتى آخر دقيقة من الكالتشيو

(الفرنسية)
(الفرنسية)
27/7/2020

جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف الدوريات الأوروبية لا تزال على نار حامية، ووقودها المباراتان المتبقيتان من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فبعد وصول الإيطالي تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو إلى هدفه الـ34 في الكالتشيو ومشاركته صدارة القائمة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ.

وفي حال لم يسجل إيموبيلي هدفا في المباراتين الأخيرتين من الموسم، فإن الاحتكام سيكون للاعب الذي سجل عدد الأهداف نفسه بأقل دقائق لعب.

فـ "ليفا" يتصدر السباق لأنه لعب 2762 دقيقة في البوندسليغا مقابل 2995 دقيقة للهداف الإيطالي لعبها حتى الآن في البطولة الإيطالية.

ويواجه لاتسيو بقيادة إيموبيلي في المباراتين القادمتين بريشيا الهابط إلى الدرجة الثانية ونابولي.

كما أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال في السباق وبقوة، إذ يحتل المركز الثالث بـ31 هدفا، وفي حال تمكن "صاروخ ماديرا" من تسجيل ثلاثية في المباراتين القادمتين أمام كالياري وروما لن يتوج بالجائزة لأن ليفاندوفسكي لعب دقائق أقل.

أما في حال سجل إيموبيلي ورونالدو 35 هدفا لكل منهما فإن الجائزة ستذهب للنجم البرتغالي الذي لعب دقائق أقل.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الفائزين بالجائزة بـ٦ مرات، في حين يحتل رونالدو المركز الثاني بـ٤ مرات، بينما لم يسبق لليفاندوفسكي وإيموبيلي الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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