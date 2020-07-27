أغلى تشكيلة في الليغا هذا الموسم

بعد معاناة وتحديات وصل الموسم المنصرم من الدوري الإسباني لكرة القدم إلى نهايته، التي كانت سعيدة بالنسبة لجماهير ريال مدريد المتوج بطلا، وحزينة لجماهير برشلونة الذي خسر اللقب.

ورغم فيروس كورونا وتعليق المباريات ثم استئنافها من دون جماهير، ارتفعت أسعار عدد من لاعبي الليغا ودخلوا للمرة الأولى في التشكيلة الأغلى في الليغا خلال الموسم، في حين حافظت بعض الوجوه القديمة على مراكزها في هذه التشكيلة.

وبلغ مجموع قيمة اللاعبين 786 مليون يورو، بحسب القيم السوقية للاعبين التي ينشرها موقع "ترانسفيرماركت" (Transfermarkt) المتخصص.

وكما هو متوقع، سيطرت فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على القائمة، التي لم تضم أي لاعب خارج الثلاثة الكبار في الليغا.

حارس المرمى

السلوفيني إيان أوبلاك (27 عاما): حارس أتلتيكو مدريد وتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو.

الدفاع

الأورغوياني خوسيه ماريا خيمينز (25 عاما): مدافع أتلتيكو مدريد وتبلغ قيمته السوقية 56 مليون يورو

الفرنسي رافاييل فاران (27 عاما): مدافع ريال مدريد وتبلغ قيمته السوقية 64 مليون يورو

البرازيلي رينان لودي (22 عاما): ظهير أتلتيكو مدريد وتبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو

البرتغالي نيلسون سيميدو (26 عاما): ظهير برشلونة وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو

الوسط

البرازيلي كاسيميرو (28 عاما): لاعب خط وسط ريال مدريد وتبلغ قيمته السوقية 64 مليون يورو

الهولندي فرانكي دي يونغ (23 عاما): لاعب خط وسط برشلونة وتبلغ قيمته السوقية 72 مليون يورو

الإسباني ساؤول (25 عاما): لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد وتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو

البلجيكي إيدن هازارد (29 عاما): لاعب خط وسط ريال مدريد وتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو

الهجوم