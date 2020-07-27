أغلى تشكيلة في الليغا هذا الموسم

أصبح اللاعب البرازيلي كاسيميرو أحد العناصر الأساسية المهمة في فريق ريال مدريد، ولكن هذا الصعود جاء بعد سنوات من المعاناة عندما كان منبوذا في الملكي.
بعد معاناة وتحديات وصل الموسم المنصرم من الدوري الإسباني لكرة القدم إلى نهايته، التي كانت سعيدة بالنسبة لجماهير ريال مدريد المتوج بطلا، وحزينة لجماهير برشلونة الذي خسر اللقب.
ورغم فيروس كورونا وتعليق المباريات ثم استئنافها من دون جماهير، ارتفعت أسعار عدد من لاعبي الليغا ودخلوا للمرة الأولى في التشكيلة الأغلى في الليغا خلال الموسم، في حين حافظت بعض الوجوه القديمة على مراكزها في هذه التشكيلة.
وبلغ مجموع قيمة اللاعبين 786 مليون يورو، بحسب القيم السوقية للاعبين التي ينشرها موقع "ترانسفيرماركت" (Transfermarkt) المتخصص.
وكما هو متوقع، سيطرت فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على القائمة، التي لم تضم أي لاعب خارج الثلاثة الكبار في الليغا.
حارس المرمى
الدفاع
الوسط
الهجوم