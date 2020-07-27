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أبرز اللاعبين المظلومين.. الساحر البلجيكي دي بروين "صانع المتعة"

دي بروين عادل رقم هنري الصامد منذ موسم 2002-2003 (مواقع التواصل)
دي بروين عادل رقم هنري الصامد منذ موسم 2002-2003 (مواقع التواصل)
27/7/2020

بتسجيله 13 هدفا وصناعته 20 أخرى، أثبت البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط مانشستر سيتي، أنه أفضل لاعب في البريميرليغ رغم ذهاب الجائزة رسميا إلى جوردان هندرسون قائد ليفربول.

فاللاعب عادل رقم الفرنسي تيري هنري الذي صنع 20 هدفا موسم 2002-2003.

كما بات أول لاعب في تاريخ الدوريات الأوروبية الذي يصنع موسم 2014-2015، 21 هدفا مع فولفسبورغ في الدوري الألماني و20 أخرى مع مان سيتي موسم 2019-2020 في البريميرليغ.

وكان دي بروين ظفر بجائزة أكثر لاعب صانع للأهداف في البريميرليغ هذا الموسم.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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