أبرز اللاعبين المظلومين.. الساحر البلجيكي دي بروين "صانع المتعة"

بتسجيله 13 هدفا وصناعته 20 أخرى، أثبت البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط مانشستر سيتي، أنه أفضل لاعب في البريميرليغ رغم ذهاب الجائزة رسميا إلى جوردان هندرسون قائد ليفربول.

فاللاعب عادل رقم الفرنسي تيري هنري الذي صنع 20 هدفا موسم 2002-2003.

كما بات أول لاعب في تاريخ الدوريات الأوروبية الذي يصنع موسم 2014-2015، 21 هدفا مع فولفسبورغ في الدوري الألماني و20 أخرى مع مان سيتي موسم 2019-2020 في البريميرليغ.

وكان دي بروين ظفر بجائزة أكثر لاعب صانع للأهداف في البريميرليغ هذا الموسم.