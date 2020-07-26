من 18 حتى 38 عاما.. أفضل لاعب في كل عمر

لاعبون كثيرون تألقوا هذا الموسم وآخرون يواصلون صعود سلم المجد الكروي، والبعض الآخر لا يزال يحافظ على مستواه منذ عشرات السنوات.

ونشر موقع "بليشر فوتبول" تقريرا تحدث فيه عن أفضل اللاعبين في كل سن: