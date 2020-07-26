من 18 حتى 38 عاما.. أفضل لاعب في كل عمر

لاعبون كثيرون تألقوا هذا الموسم وآخرون يواصلون صعود سلم المجد الكروي، والبعض الآخر لا يزال يحافظ على مستواه منذ عشرات السنوات.
ونشر موقع "بليشر فوتبول" تقريرا تحدث فيه عن أفضل اللاعبين في كل سن:
- 18 عاما: الإنجليزي ميسون غرينوود (مانشستر يونايتد)
- 19 عاما: الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)
- 20 عاما: الإنجليزي جادون سانشو (دورتموند)
- 21 عاما: الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)
- 22 عاما: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
- 23 عاما: الهولندي فرانكي دي يونغ (برشلونة)
- 24 عاما: الألماني تيمو فيرنر (تشلسي)
- 25 عاما: الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)
- 26 عاما: الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)
- 27 عاما: الفرنسي بول بوغبا (مان يونايتد)
- 28 عاما: البرازيلي نيمار (سان جيرمان)
- 29 عاما: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)
- 30 عاما: الألماني توني كروس (ريال مدريد)
- 31 عاما: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)
- 32 عاما: الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)
- 33 عاما: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)
- 34 عاما: سيرجيو راموس (ريال مدريد)
- 35 عاما: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)
- 36 عاما: الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش (زينيت سان بطرسبورغ)
- 37 عاما: البرازيلي داني ألفيش (ساو باولو)
- 38 عاما: السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان)