كيف تحول كاسيميرو من منبوذ في ريال مدريد إلى أفضل لاعب وسط بالليغا؟

أصبح اللاعب البرازيلي كاسيميرو أحد العناصر الأساسية المهمة في فريق ريال مدريد، ولكن هذا الصعود جاء بعد سنوات من المعاناة عندما كان منبوذا في الملكي.

وأكدت الإحصائيات أهمية كاسيميرو (28 عاما) في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، حيث ذكر الموقع الرسمي لريال مدريد عقب نهاية الدوري الإسباني الذي توج به الملكي للمرة 34 في تاريخه، أن اللاعب البرازيلي هو أفضل لاعب خط وسط في الليغا هذا الموسم وأنه حصل على المركز الأول في قطع الكرات هذا الموسم برصيد 294 مرة.

ولكن بدايات كاسيميرو مع الملكي لم تكن تبشر بالخير، فعندما انتقل لاعب الوسط إلى ريال مدريد في بداية 2013 قادما من ساو باولو البرازيلي كان عمره 20 عامًا فقط، لم يكلف خزينة النادي سوى 6 ملايين يورو فقط، لكنه قوبل بالتشكيك في إمكاناته وزاد الطين بلة زيادة وزنه قليلا.

ووسط عاصفة من الانتقادات تمت إعارته إلى بورتو البرتغالي موسم 2014-2015، وكانت هذه التجربة نقطة انطلاق جديدة له مع الملكي، حيث نضج كرويا وعاد بقوة ليفرض نفسه على الجميع ويصبح بعدها أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة زيدان الذي اعتمد عليه بشكل كبير في تنفيذ خططه.

وساهم كاسيميرو في فوز الريال بـ 14 لقبا، منها أربع كؤوس لدوري أبطال أوروبا، وثلاث بطولات لكأس العالم للأندية، ولقبان في الليغا، وكأس ملك إسبانيا.