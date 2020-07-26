كونتي: مجنون من يرفض تدريبه.. إنتر ينفي سعيه للتعاقد مع ميسي

نفى نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم شائعات تحدثت عن سعيه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وفي تصريحات لمحطة "سكاي" قال الرئيس التنفيذي للنادي الإيطالي جوزيبي ماروتا أثناء مباراة فريقه مع جنوى أمس السبت "نتحدث هنا عن مباراة افتراضية بين المديرين، وبالقطع ليس هذا هدفا لنا".

وأضاف "أعتقد أن ميسي يرى حياته ومستقبله الكروي في برشلونة، ولا أرى أدنى شك في هذا".

وكانت تكهنات ثارت مؤخرا بأن ميسي يمكن أن يرحل عن برشلونة بعد تأزم النادي رياضيا وذهاب اللقب إلى ريال مدريد.

ورأت وسائل إعلام إيطالية دليلا آخر على احتمال انتقال ميسي إلى الدوري الإيطالي يتمثل في أن خورخي -والد ميسي ومدير أعماله- انتقل ونقل أعماله إلى ميلانو.

وفي سياق متصل، أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان عن اعتقاده بأنه من غير الممكن ضم الأرجنتيني الدولي (33 عاما)، وقال "أعتقد أنه ليس هناك مجنون في هذا العالم يرفض تدريب ميسي، لكن الأمر لا يمكن تحقيقه بالنسبة لإنتر ميلان في هذه اللحظة لأسباب عدة".

يشار إلى أن ميسي قضى مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، كما أنه ربح معه كأس دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كما فاز مع الفريق بـ10 بطولات في الليغا.