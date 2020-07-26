قرار حكومي يثير الشكوك بشأن لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي

أثار قرار للحكومة البريطانية بشأن التعامل مع القادمين من إسبانيا الشكوك حول فرص إقامة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعاد مانشستر سيتي بفوز ثمين 2-1 في مباراة الذهاب التي جرت قبل توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا، وبرمج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مباراة الإياب يوم السابع من أغسطس/آب المقبل على ملعب الاتحاد في مانشستر.

غير أن الحكومة البريطانية قررت فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على العائدين من إسبانيا بداية من يوم غد الأحد، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من المناطق الإسبانية.

وأثار القرار البريطاني الشكوك حول لقاء النادي الملكي ومانشستر سيتي، وسيكون من المستحيل تنظيمه في مانشستر إن قررت الحكومة البريطانية فرض الحجر على وفد ريال مدريد الذي سيسافر إلى مانشستر.

ولم يبد يويفا موقفا من القضية إلى غاية الآن، وأشارت تقارير إسبانية إلى أنه قد يضطر إلى نقل المباراة إلى البرتغال حيث ستستكمل البطولة بداية من الدور ربع النهائي.

وستحتضن مدينة لشبونة البرتغالية مباريات دوري الأبطال بداية من ربع النهائي، وستكون المنافسة على شكل مباراة واحدة في كل دور وصولا إلى المباراة النهائية المقررة في 23 أغسطس/آب.