غوارديولا: هكذا نُقصي ريال مدريد من دوري الأبطال

يملك مانشستر سيتي أفضلية الفوز على ريال مدريد 2-1 في البرنابيو بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، غير أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب المان سيتي، يدعو للتركيز والحماسة في المباراة المصيرية.

وشرح المدرب "الفيلسوف" أن الخطة التكتيكية في مثل هذه المباراة تأتي بالمركز الثاني، بعد الرغبة والإصرار.

وتابع -في مؤتمر صحفي- "إن لم يكن لدينا (جوع) الفوز، هذا يعني أننا لن نفوز ونتقدم في المسابقة، فلاعبو فريقي يعرفون ريال مدريد وقيمة لاعبيه، كنا جالسين نشاهد المباريات النهائية التي وصل إليها الريال في السنوات الأخيرة وظفر باللقب ثلاث مرات متتالية".

وأوضح "لا يحتاجون لأقول لهم شيئا مميزا، سنتحدث قليلا عما يجب أن نفعله في المباراة، فالكلام مكرر في جميع المباريات، والخطة ليست هي من ستمنحنا الفوز والتأهل بل القوة والرغبة والروح داخلنا جميعا، لأن هذه المباريات المميزة تعتمد على حافز كل لاعب في تقديم أقصى ما لديه لمساعدة الفريق على الفوز".