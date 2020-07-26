صراع ميسي ورونالدو يتجدد بالدوري الإيطالي.. إنتر يصر على ضم النجم الأرجنتيني

يحلم إنتر ميلان بضم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن ثقة لدى "النيراتزوري" بأنه يستطيع النجاح في إتمام هذه الصفقة.

وتشير صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن ملّاك إنتر الصينيين مصرون على الدفع باتجاه التعاقد مع "الساحر الأرجنتيني" الذي ينتهي عقده مع البرسا صيف 2021.

وعنونت الصحيفة الإيطالية المرموقة على صدر صفحتها الأولى "ممكن.. "سانينغ هولدينغ" (Suning Holdings Group) -وهي شركة صينية تملك الفريق الإيطالي- تتحضر لمطاردة طويلة لاستقطاب ميسي".

وهناك مؤشر آخر أعطى دفعا لاحتمال مغادرة ميسي (33 عاما) برشلونة إلى إيطاليا، وهو انتقال خورخي ميسي -والد ليونيل- إلى مدينة ميلان الإيطالية رغم أن سبب هذا الانتقال -بحسب ما قيل- تجاري بحت.

وخلصت الصحيفة إلى أن نجاح يوفنتوس في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شكل دافعا حاسما في إصرار إنتر على التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتيني.

يذكر أن راديو "كادينا سير" الكتالوني زعم الشهر الماضي أن ميسي علق مفاوضات تجديد عقده، وأنه في طريقه للرحيل عن "الكامب نو" بعد مشاكل متراكمة وخلافات بين قائد البرسا وإدارة الفريق.