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شاهد.. مروان فيلايني يسجل ثلاثية في 8 دقائق بالدوري الصيني

فيلايني يحتفل بأحد أهداف ثلاثيته (مواقع التواصل)
فيلايني يحتفل بأحد أهداف ثلاثيته (مواقع التواصل)
26/7/2020

سجل النجم البلجيكي مروان فيلايني 3 أهداف "هاتريك" في 8 دقائق ليقود فريقه شاندونغ ليونينغ إلى الفوز على داليان يفانغ 3-2 اليوم الأحد، وذلك في افتتاح دوري السوبر الصيني لكرة القدم.

وقاد فيلايني فريقه لفوز مثير خارج ملعبه بثلاثيته التي جاءت في الدقائق الـ79 والـ83 والـ86 ليحول النتيجة لصالح ليونينغ.

وأشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عبر تويتر بثلاثية فيلايني التي سجلها بضربات الرأس في أول ظهور له بعد أن أصيب بفيروس كورونا وخضع للحجر الصحي والعلاج بالمستشفى لمدة 3 أسابيع قبل انطلاق الموسم.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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