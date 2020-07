شاهد.. مروان فيلايني يسجل ثلاثية في 8 دقائق بالدوري الصيني

سجل النجم البلجيكي مروان فيلايني 3 أهداف "هاتريك" في 8 دقائق ليقود فريقه شاندونغ ليونينغ إلى الفوز على داليان يفانغ 3-2 اليوم الأحد، وذلك في افتتاح دوري السوبر الصيني لكرة القدم.

وقاد فيلايني فريقه لفوز مثير خارج ملعبه بثلاثيته التي جاءت في الدقائق الـ79 والـ83 والـ86 ليحول النتيجة لصالح ليونينغ.

Marouane Fellaini scored an eight-minute headed hat trick in China after recovering from coronavirus.

