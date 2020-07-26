بروفة لمونديال 2022.. فيفا يدعو 22 منتخبا عربيا للمشاركة بكأس العرب في قطر

وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) يوم السبت خطابًا رسميا للاتحادات العربية الـ22، دعاها من خلاله للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر 2021.

ويُعد هذا الخطاب دعوة رسمية لاتحادات المنتخبات العربية من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها العام القادم 2021، وذلك قبل سنة من الحدث العالمي الأكبر المتمثل في مونديال قطر 2022.

وقال إنفانتينو في كتاب الدعوة "يسعدني جدًا أن أتشرف شخصيا بدعوة منتخبكم الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 التي ستجري في قطر. سيكون لهذا الحدث الخاص والمميز أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة".

وأضاف "يرغب فيفا مع البلد المضيف قطر في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أفضل ما في كرة القدم العربية، مع ضمان الجودة العالية لمعايير تنظيم الأحداث والضيافة في ظل استعداد المنطقة لاستضافة أكبر حدث في العالم سنة 2022".

وكان فيفا بالمشاركة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، قد أعلن عن تنظيم بطولة للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل على الملاعب المخصصة لمنافسات بطولة كأس العالم.

للتذكير ⚠️

تم الإعلان عن الجدول الرسمي لمباريات كأس العالم FIFA™ قطر ٢٠٢٢ 🏆🇶🇦

🔛 الإفتتاح 21 نوفمبر ستاد البيت

🔚 الختام 18 ديسمبر ستاد لوسيل

الجدول كامل 👈 https://t.co/5WYO6nWkOq pic.twitter.com/PPPyrcsILN — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 19, 2020

وستقام منافسات البطولة العربية في توقيت مقارب للمونديال خلال الفترة من الأول من ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 18 من الشهر ذاته، وهو العيد الوطني لدولة قطر الذي سيشهد نهائي مونديال 2022 أيضا، ومن المقرر أن يشارك فيها 22 منتخبًا عربيا من قارتي أفريقيا وآسيا.