المباريات أسوأ من التدريبات.. حال كرة القدم من دون جماهير

قال سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا إنه يفضل عدم إقامة الموسم المقبل من الدوري الإيطالي لكرة القدم لو أقيمت مباريات أخرى من دون جماهير.

واشتكى ميهايلوفيتش -الذي استمر في منصبه رغم علاجه من سرطان في الدم- من "كرة القدم الفاترة"، وقال إن المباريات كانت أسوأ من التدريبات.

وأبلغ الصحفيين أن "الأمر لا يتعلق بالحافز، لكن لعب كرة القدم من دون جماهير مؤلم، اللعب من دون جماهير لمدة طويلة مرهق".

وتابع "أعلم أنها كانت الوسيلة الوحيدة لإكمال الموسم (الحالي)، لكن أتمنى فتح الملاعب في سبتمبر/أيلول المقبل، لو كان علي الاختيار بين عدم اللعب في الموسم المقبل أو اللعب من دون جماهير فأنا أفضل عدم اللعب".

ومنعت الجماهير من دخول الملاعب بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا أكد أن الجماهير ربما تعود في سبتمبر/أيلول المقبل، بيد أن ذلك يعتمد على الوضع الصحي المحلي.

وقال ميهايلوفيتش -الذي يحتل فريقه المركز الـ12 ويستضيف ليتشي المتعثر اليوم الأحد- إن "كرة القدم هذه ليست التي عرفناها سابقا".

وأضاف "نلعب كل 3 أيام في طقس حار جدا، إنها بطولة مشوهة.. كرة القدم فاترة ولا تثيرني، هذه المباريات أسوأ من التدريبات، اللعب بهذا الشكل مؤلم وليس أنا فقط من يعتقد ذلك".