دي بروين وفاردي وإيدرسون.. الأفضل في البريميرليغ

أحرز مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أنهى الموسم برصيد 23 هدفا اليوم الأحد.

ولم ينجح فاردي في التسجيل خلال خسارة ليستر 2-صفر أمام مانشستر يونايتد اليوم، ليكتفي ناديه بالمركز الخامس والتأهل إلى الدوري الأوروبي، بينما أخفق في الظهور في دوري أبطال أوروبا.

📊 الجوائز الفردية في البريمرليغ لـ موسم 2019/20 : ⚽️ الهداف : جيمي فاردي 23 هدف

🅰️ صانع الأهداف : دي بروين 20 اسيست

🧤 القفاز الذهبي : ايدرسون مورايس 16 كلين شيت pic.twitter.com/F0szddX2jZ — E P L W O R L D (@EPLworld) July 26, 2020

وأصبح اللاعب البالغ عمره 33 عاما أكبر لاعب ينال الجائزة، وأول لاعب من ليستر بعدما تفوق على بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، وداني إينجس لاعب ساوثامبتون، ولكل منهما 22 هدفا.

جيمي فاردي مع جائزة هداف الدوري الانجليزي لهذا الموسم 👏🏼 pic.twitter.com/7RES426RCb — E P L W O R L D (@EPLworld) July 26, 2020

وقال مدرب ليستر بريندان رودغرز "هذا إنجاز فردي رائع. لم يكن بوسعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه دون تألقه وأهدافه".

وأضاف "إنه لمن الرائع العمل معه ولديه عقلية مميزة ويملك إمكانات كبيرة.. نحن كلنا سعداء من أجله".

هدفين واسيست من الساحر دي بروين🔥😍😍: هل هو من ضمن أفضل ثلاث لاعبين بالعالم حالياً؟ pic.twitter.com/2V2kJaEbFM — E P L W O R L D (@EPLworld) July 26, 2020

وفاز النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي بجائزة أكثر صانع للأهداف في البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 20 تمريرة حاسمة.

دي بروين مع جائزة اكثر من صنع اهداف في الدوري الانجليزي لهذا الموسم 👏🏼 pic.twitter.com/9inUuqyGe3 — E P L W O R L D (@EPLworld) July 26, 2020

ونال البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي جائزة القفاز الذهبي، بعدما تفوق على نيك بوب حارس بيرنلي وخرج بشباك نظيفة للمرة 16 هذا الموسم، خلال فوز ناديه 5-صفر على نوريتش سيتي.

واستقبل بوب هدفين خلال الخسارة 2-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون، وخرج بشباك نظيفة في 15 مباراة.