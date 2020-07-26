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دي بروين وفاردي وإيدرسون.. الأفضل في البريميرليغ

مدرب مانشستر سيتي غوارديولا يتوسط إيدرسون (يمين) ودي بروين بعد تتويجهما بالجائزة (غيتي)
مدرب مانشستر سيتي غوارديولا يتوسط إيدرسون (يمين) ودي بروين بعد تتويجهما بالجائزة (غيتي)
26/7/2020

أحرز مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أنهى الموسم برصيد 23 هدفا اليوم الأحد.

ولم ينجح فاردي في التسجيل خلال خسارة ليستر 2-صفر أمام مانشستر يونايتد اليوم، ليكتفي ناديه بالمركز الخامس والتأهل إلى الدوري الأوروبي، بينما أخفق في الظهور في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 33 عاما أكبر لاعب ينال الجائزة، وأول لاعب من ليستر بعدما تفوق على بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، وداني إينجس لاعب ساوثامبتون، ولكل منهما 22 هدفا.

وقال مدرب ليستر بريندان رودغرز "هذا إنجاز فردي رائع. لم يكن بوسعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه دون تألقه وأهدافه".

وأضاف "إنه لمن الرائع العمل معه ولديه عقلية مميزة ويملك إمكانات كبيرة.. نحن كلنا سعداء من أجله".

وفاز النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي بجائزة أكثر صانع للأهداف في البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 20 تمريرة حاسمة.

ونال البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي جائزة القفاز الذهبي، بعدما تفوق على نيك بوب حارس بيرنلي وخرج بشباك نظيفة للمرة 16 هذا الموسم، خلال فوز ناديه 5-صفر على نوريتش سيتي.

واستقبل بوب هدفين خلال الخسارة 2-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون، وخرج بشباك نظيفة في 15 مباراة.

المصدر : رويترز

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