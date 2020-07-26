التصفية الكبرى.. نصف فريق برشلونة معروض للبيع

ينوي فريق برشلونة بيع نصف عدد لاعبي الفريق للبيع لسد العجز المالي الذي خلفته تداعيات فيروس كورونا، وتوفير الأموال لشراء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

وبحسب صحيفة "ماركا" (MARCA) فإن البرسا ينتظر عروضا لـ12 لاعبا، في مقدمتهم البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبلي رغم علمه أنه لن يستطيع بيعهم جميعا هذا الصيف، وقد يكون خيار الإعارة أقرب للتحقق في ظل هذه الظروف.

وإضافة إلى كوتينيو وديمبلي تضم القائمة الكرواتي إيفان راكيتيتش والحارس الإسباني نيتو والبرتغالي نيلسون سيميدو والفرنسي صامويل أومتيتي والإسباني فيربو جونيور والتشيلي أرتورو فيدال والنرويجي مارتن براتويت والإسباني كارليس ألينيا والبرازيل رافينيا والفرنسي جان كلير توديبو.

ويؤمن البرسا -بحسب الصحيفة الإسبانية- بأنه يستطيع تأمين عروض لجميع اللاعبين عدا كوتينيو وديمبلي بسبب سعرهما وراتبهما المرتفعين.

وخسر برشلونة لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، ويأمل في التعويض بدوري الأبطال الذي يواجه فيه بإياب ثمن النهائي في 8 أغسطس/آب المقبل، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 بإيطاليا في فبراير/شباط الماضي.

ويسعى البرسا لتأمين 110 ملايين لتأمين البند الجزائري في عقد الأرجنتيني الدولي.