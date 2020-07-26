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تأهل مانشستر يونايتد وتشلسي لدوري أبطال أوروبا وموسم كارثي لأرسنال

العرقلة التي حصل منها مارسيال (يمين) على ركلة الجزاء التي سجل منها يونايتد هدف الفوز على ليستر (غيتي)
العرقلة التي حصل منها مارسيال (يمين) على ركلة الجزاء التي سجل منها يونايتد هدف الفوز على ليستر (غيتي)
26/7/2020

أسدل الستار على موسم 2019-2020 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحفلت الجولة 38 الأخيرة بالقوة والإثارة ما بين الفرق التي تسعى للتأهل الأوروبي والأخرى التي تحاول الهروب من الهبوط.

وفاز ليفربول الذي حسم اللقب منذ عدة أسابيع 3-1 على نيوكاسل، لينهي الدوري برصيد 99 نقطة، بينما اكتسح الوصيف مانشستر سيتي ضيفه نوريتش -الذي تأكد هبوطه منذ أسابيع- بهزيمة ثقيلة 5-صفر.

وحصل مانشستر يونايتد وتشلسي على بطاقتي التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع البطل والوصيف، بعد فوز يونايتد على ليستر سيتي 2-صفر، وبالنتيجة نفسها فاز تشلسي على وولفرهامبتون الذي تأهل للدوري الأوروبي.

واحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 66 نقطة وبفارق الأهداف عن الرابع تشلسي، في حين تراجع ليستر للمركز الخامس ليتأهل للدوري الأوروبي.

كما تأهل توتنهام للدوري الأوروبي أيضا، بعدما احتل المركز السادس بجدول الترتيب، إثر تعادله 1-1 مع مضيفه كريستال بالاس.

ونجا أستون فيلا من الهبوط بعد تعادله مع ويستهام 1-1 ليحتل المركز 17 برصيد 35 نقطة.

ولحق بورنموث بالهابط نوريتش رغم فوزه 3-1 على إيفرتون، وواتفورد بعد خسارته المثيرة أمام أرسنال 3-2 حيث احتلا المركزين 18 و19 برصيد 34 نقطة، في حين أنهى أرسنال الموسم بشكل كارثي باحتلاله المركز الثامن غير المؤهل للبطولات الأوروبية.

المصدر : الجزيرة

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