تأهل مانشستر يونايتد وتشلسي لدوري أبطال أوروبا وموسم كارثي لأرسنال

أسدل الستار على موسم 2019-2020 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحفلت الجولة 38 الأخيرة بالقوة والإثارة ما بين الفرق التي تسعى للتأهل الأوروبي والأخرى التي تحاول الهروب من الهبوط.

وفاز ليفربول الذي حسم اللقب منذ عدة أسابيع 3-1 على نيوكاسل، لينهي الدوري برصيد 99 نقطة، بينما اكتسح الوصيف مانشستر سيتي ضيفه نوريتش -الذي تأكد هبوطه منذ أسابيع- بهزيمة ثقيلة 5-صفر.

وحصل مانشستر يونايتد وتشلسي على بطاقتي التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع البطل والوصيف، بعد فوز يونايتد على ليستر سيتي 2-صفر، وبالنتيجة نفسها فاز تشلسي على وولفرهامبتون الذي تأهل للدوري الأوروبي.

نتائج الدوري الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿:

الجولة 38 والأخيرة ↪️

آرسنال 3⃣-2⃣ واتفورد

تشيلسي 2⃣-0⃣ ولفرمبتون

إيفرتون 1⃣-3⃣ بورنموث

ليستر 0⃣-2⃣يونايتد

سيتي 5⃣-0⃣ نوريتش pic.twitter.com/inLOl7OU2l — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) July 26, 2020

واحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 66 نقطة وبفارق الأهداف عن الرابع تشلسي، في حين تراجع ليستر للمركز الخامس ليتأهل للدوري الأوروبي.

كما تأهل توتنهام للدوري الأوروبي أيضا، بعدما احتل المركز السادس بجدول الترتيب، إثر تعادله 1-1 مع مضيفه كريستال بالاس.

مورينهو وطاقمه .. هل هي فرحة بالعبور للدوري الاوروبي ؟ 😄pic.twitter.com/Hz628XUV5z — E P L W O R L D (@EPLworld) July 26, 2020

نتائج الدوري الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿:

الجولة 38 والأخيرة ↪️

نيوكاسل 1⃣-3⃣ ليفربول

ساوثمبتون 3⃣-1⃣ شيفيلد

وست هام 1⃣-1⃣ أستون فيلا

كريستال بالاس 1⃣-1⃣ توتنهام

بيرنلي 1⃣-2⃣ برايتون pic.twitter.com/oISJfDImzm — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) July 26, 2020

ونجا أستون فيلا من الهبوط بعد تعادله مع ويستهام 1-1 ليحتل المركز 17 برصيد 35 نقطة.

الاخبار تأتي من استاد الامارات .. واتفورد لم يفعل شيئا ، استون فيلا يضمن البقاء .. يالها من فرحة 😍pic.twitter.com/vNXdPNFwFl — E P L W O R L D (@EPLworld) July 26, 2020

ولحق بورنموث بالهابط نوريتش رغم فوزه 3-1 على إيفرتون، وواتفورد بعد خسارته المثيرة أمام أرسنال 3-2 حيث احتلا المركزين 18 و19 برصيد 34 نقطة، في حين أنهى أرسنال الموسم بشكل كارثي باحتلاله المركز الثامن غير المؤهل للبطولات الأوروبية.