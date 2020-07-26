فوز روما ولاتسيو.. وإيموبيلي يسجل ثلاثية تحبط طموح رونالدو في الحذاء الذهبي

قلب فريق لاتسيو تأخره بهدف أمام مضيفه فيرونا إلى فوز كبير 5-1 اليوم الأحد في الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز روما على فيورنتينا 2-1، وبولونيا على ليتشي 3-2، وأودينيزي على كالياري 1-صفر، وتعادل سبال مع تورينو 1-1.

وسجل هدفي روما غوردان فيردو من ركلتي جزاء في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و87، في حين سجل هدف فيورنتينا الوحيد نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 54.

وفي مباراة لاتسيو وفيرونا، تقدم الأخير بهدف سجله المغربي سفيان أمرابط في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ثم سجل لاتسيو خمسة أهداف عن طريق شيرو إيموبيلي ثلاثة أهداف (هاتريك) -في الدقيقة 51 من ركلة جزاء وبالدقيقة 83 وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء- كما سجل سيرجي سافيتش هدفا في الدقيقة 56 وخواكين كوريا هدفا في الدقيقة 63.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 75 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فيرونا عند 46 نقطة في المركز التاسع.

كما رفع إيموبيلي رصيده على رأس قائمة الهدافين إلى 34 هدفا، ليصعب مهمة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو -الذي سجل 31 هدفا حتى الآن- في اللحاق به.