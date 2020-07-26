أسوأ مواسم سواريز مع برشلونة

برشلونة يمر بأحد أسوأ مواسمه منذ مدة طويلة، والجائزة الوحيدة التي ظفر بها الفريق حتى الآن هي "البيتشيتشي" التي حصل عليها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كهداف الليغا هذا الموسم.

ولا يختلف حال الأورغوياني لويس سواريز عن حال البرسا، الذي انضم إليه قادما من ليفربول عام 2015.

وسجل الدولي الأورغوياني 19 هدفا هذا الموسم فقط رغم أنه غاب فترات طويلة بسبب الإصابة.

وخلال مواسمه الستة لاعبا في برشلونة، كان سواريز الشريك الرئيسي ليونيل ميسي وسجل 25 هدفا في موسمه الأول، رغم أنه غاب عن جميع المباريات قبل أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد عضه المدافع الإيطالي جورجيو كيليني في مونديال البرازيل 2014.

ومع أهدافه الـ19 وتمريراته الـ12 الحاسمة هذا الموسم، لا يمكن مقارنة أرقامه بموسم 2015-2016 عندما ساهم بـ59 هدفا بين تسجيل وصناعة.

ولدى البرسا فرصة تعويض الإخفاق المحلي والتتويج بلقب دوري الأبطال، رغم صعوبة المهمة بسبب تراجع المردود الجماعي للفريق ومستوى اللاعبين على المستوى الفردي.