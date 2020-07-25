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تريد ضربة جزاء أو الطرد.. فاروق جعفر يتهم الحكام بالرشوة لمجاملة الزمالك والمنتخب

جعفر: الحكم كان يخيرني بين أن يحتسب ركلة جزاء لي أو يطرد لاعبا من المنافسين (مواقع التواصل)
جعفر: الحكم كان يخيرني بين أن يحتسب ركلة جزاء لي أو يطرد لاعبا من المنافسين (مواقع التواصل)
25/7/2020

فجر نجم ومدرب فريق الزمالك والمنتخب المصري السابق لكرة القدم فاروق جعفر فضيحة مدوية طغت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ منتصف ليلة أمس.

وقال جعفر في لقاء تلفزيوني بقناة الزمالك إنه كان يجلس مع الحكام قبل المباريات الأفريقية للزمالك في فترة ثمانينيات القرن الماضي عندما كان قائدا للفريق مع بعض أعضاء الجهاز الفني، ويخيره الحكم بين أن يحتسب له ركلة جزاء أو يطرد لاعبا من المنافسين، وذلك مقابل أن يتسوق الحكام في متاجر بورسعيد ويأخذون كل ما يحتاجونه، مؤكدا أن ذلك كان يحدث مع كل الفرق التي كانت تلعب في أفريقيا آنذاك كالأهلي والإسماعيلي و"المقاولون العرب".

وأضاف جعفر أنه تمت مجاملة مصر أيضا في إحدى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990، حيث ألغى الحكم هدفا صحيحا للفريق المنافس وتأهل المنتخب لمونديال إيطاليا 1990.

وقد حذفت قناة الزمالك مقطع الفيديو بعد نشره عبر حسابها على يوتيوب ولاحقت من نشره بحجة حقوق البث.

وأشعلت تصريحات جعفر مواقع التواصل، خاصة جمهور الأهلي الذي وجد في هذه التصريحات ضالته لتفنيد مزاعم نادي الزمالك وجماهيره بأحقيته بلقب نادي القرن الأفريقي بدلا من الأهلي، والذين ادعوا أن بطولات ناديهم جاءت بالجهد، فيما ساعد الحكام الأهلي على حصد الألقاب، حيث تصدر وسم "#فاروق_فضح_الزمالك"، و"#روقا_بطولاته_حرام"، و"#فاروق_جعفر" تويتر بمئات الآلاف من التغريدات.

المصدر : الصحافة المصرية + خدمة سند

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