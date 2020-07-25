تريد ضربة جزاء أو الطرد.. فاروق جعفر يتهم الحكام بالرشوة لمجاملة الزمالك والمنتخب

فجر نجم ومدرب فريق الزمالك والمنتخب المصري السابق لكرة القدم فاروق جعفر فضيحة مدوية طغت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ منتصف ليلة أمس.

وقال جعفر في لقاء تلفزيوني بقناة الزمالك إنه كان يجلس مع الحكام قبل المباريات الأفريقية للزمالك في فترة ثمانينيات القرن الماضي عندما كان قائدا للفريق مع بعض أعضاء الجهاز الفني، ويخيره الحكم بين أن يحتسب له ركلة جزاء أو يطرد لاعبا من المنافسين، وذلك مقابل أن يتسوق الحكام في متاجر بورسعيد ويأخذون كل ما يحتاجونه، مؤكدا أن ذلك كان يحدث مع كل الفرق التي كانت تلعب في أفريقيا آنذاك كالأهلي والإسماعيلي و"المقاولون العرب".

لو عايز ضربة جزاء.. اعمل ريتويت

لو عايز طرد مباشر.. اعمل لايك #فاروق_فضح_الزمالك pic.twitter.com/S5uPOcykh3 — Fi AlAhly – فى الأهلي (@FiAlAhly) July 25, 2020

وأضاف جعفر أنه تمت مجاملة مصر أيضا في إحدى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990، حيث ألغى الحكم هدفا صحيحا للفريق المنافس وتأهل المنتخب لمونديال إيطاليا 1990.

فاروق جعفر في تصريحات نارية عبر قناة الزمالك 🗣️ 💬اتجاملنا في تصفيات كأس العالم 90.. الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة pic.twitter.com/ChtgHn1SMI — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 24, 2020

وقد حذفت قناة الزمالك مقطع الفيديو بعد نشره عبر حسابها على يوتيوب ولاحقت من نشره بحجة حقوق البث.

علي مدي ست سنوات كامله كابتن للنادي الاهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم اجلس يوما مع حكم في مباراه لا محليا ولا افريقيا ولا دوليا — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 24, 2020

وأشعلت تصريحات جعفر مواقع التواصل، خاصة جمهور الأهلي الذي وجد في هذه التصريحات ضالته لتفنيد مزاعم نادي الزمالك وجماهيره بأحقيته بلقب نادي القرن الأفريقي بدلا من الأهلي، والذين ادعوا أن بطولات ناديهم جاءت بالجهد، فيما ساعد الحكام الأهلي على حصد الألقاب، حيث تصدر وسم "#فاروق_فضح_الزمالك"، و"#روقا_بطولاته_حرام"، و"#فاروق_جعفر" تويتر بمئات الآلاف من التغريدات.

يا نهار مش فايت..

دى اعترافات الكابتن فاروق جعفر توقع اتخن وأكبر يافطة!! — Ibrahim Elminesy (@Elminesy) July 24, 2020

مسؤولي وكبار نادي الزمالك.. يا كابتن فاروق جعفر.. ليه بتعملوا كدة في ناديكم !!! pic.twitter.com/IvCmlonNoA — Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) July 24, 2020

شاهد أحمد جمال هوا بيغمز لفاروق جعفر علشان ميكملش😂#فاروق_فضح_الزمالك pic.twitter.com/vjseLVzCCf — 🇪🇬Mostafa Fouda🦅❤ (@mostafaadel90) July 25, 2020

Farouk Jaafar insults his former club Zamalek#فاروق_فضح_الزمالك pic.twitter.com/cSjZh8zuRn — Akram Ibrahim (@Akram_Ibrahim10) July 25, 2020