صراع الملايين أمام ليستر.. مانشستر يونايتد مهدد بخسارة 89 مليون دولار

يخوض مانشستر يونايتد مواجهة صعبة أمام منافسه ليستر سيتي غدا الأحد في سباق الظفر ببطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وحسم ليفربول بطل الدوري ووصيفه مانشستر سيتي أول بطاقتين للمشاركة في دوري الأبطال، ويصارع مانشستر يونايتد وتشلسي وليستر على بطاقتين في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي غدا.

وستكون مواجهة يونايتد وليستر الأبرز، ولن يقتصر التنافس فيها على الجانب الرياضي بل يتعداه إلى جوانب اقتصادية، فوفقا لصحيفة "صن" (The Sun) البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مهدد بخسارة 70 مليون جنيه إسترليني (نحو 89 مليون دولار) إذا لم يضمن التأهل لدوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ يشمل مكافأة التأهل لدوري الأبطال، إضافة إلى خسارة مكافآت واردة في عقد الرعاية المبرم مع شركة أديداس.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، ويحتاج إلى العودة بنقطة التعادل على الأقل من ملعب كينغ باور لضمان التأهل لدوري الأبطال.