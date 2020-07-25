شاهد.. باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا ويخسر مبابي

توّج نادي باريس سان جيرمان بكأس فرنسا لكرة القدم، بعد فوزه على سان إيتيان بهدف نظيف، في مواجهة شهدت خروج كيليان مبابي بعد تعرضه لتدخل عنيف.

وعلى ملعب فرنسا في العاصمة باريس، حقق سان جيرمان اللقب للمرة 13 في تاريخه، ليبتعد بفارق 3 ألقاب عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية فوزا باللقب.

وسجل البرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد لباريس في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

حقق سان جيرمان اللقب للمرة 13 في تاريخه (رويترز)

وفي الدقيقة 26 أصيب مبابي على مستوى الكاحل جراء تدخل قوي من لويك بيرين قائد سانت إيتيان، مما تسبب في طرده.

وظهر المهاجم (21 عاما) قبل دقائق من نهاية المباراة وهو متوجه نحو كرسي البدلاء مستخدما عكازين، وهو ما أثار مخاوف من احتمال غيابه مدة طويلة.

وحقق سان جيرمان الثنائية؛ بعد تتويجه بالدوري في وقت سابق، ويطمح إلى تحقيق الثلاثية المحلية عبر التتويج بكأس الرابطة في النهائي المرتقب أمام ليون الجمعة المقبل، قبل التفرغ لمواجهة أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 12 أغسطس/آب المقبل.