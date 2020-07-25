ساري يبرر أداء يوفنتوس: نخوض الموسم الأصعب في تاريخ الدوري ولا نستعد للمباريات

قال مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري إن الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، محاولا تقديم تبرير مقنع لعدم ثبات مستوى متصدر المسابقة على مدار الشهر الماضي.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي متقدما بخمس نقاط على أقرب منافسيه قبل ثلاث جولات من النهاية رغم أن الفريق فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، وكان لتعثر منافسيه إنتر ميلان ولاتسيو فضل في اقترابه من الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي.

وقررت رابطة الدوري ضغط الجزء الأخير من الموسم على مدى ستة أسابيع بسبب التوقف بعد تفشي فيروس كورونا، وكان على الأندية التأقلم مع الطقس الحار والملاعب الخالية.

وأبلغ ساري الصحفيين قبل مواجهة ضيفه سامبدوريا غدا الأحد "ما الدرجة التي أمنحها ليوفنتوس حتى الآن؟ درجة جيدة لأنه الموسم الأصعب في تاريخ كرة القدم الإيطالية".

وأضاف "في ضوء هذه الصعوبات الواضحة أعتقد أن الفريق قدم أداء جيدا، فهذه فترة غير معتادة، إذ إن إقامة الدوري في يوليو/تموز لم تحدث من قبل على الإطلاق".

وسيحصد يوفنتوس اللقب لو انتصر في مباراة الغد، بعدما أهدر أول فرصة يوم الخميس عقب خسارته 2-1 أمام مستضيفه أودينيزي بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان ساري راضيا عن سلوك فريقه، وقال "فقدنا تنظيمنا وأسلوبنا في أودينيزي لكن الأمر الإيجابي أن هذا حدث ونحن نحاول تحقيق الفوز. من الأفضل الخسارة بهذا الشكل بدلا من أن نلعب باستسلام وهو ما حدث في عدة مرات".

وأشار ساري إلى أن الوقت ضيق للاستعداد للمباريات، وقال "لا نقوم بأي نوع من الاستعداد، لأننا نلعب كل 72 ساعة فهذا ليس ممكنا. سنستعد لمباراة الغد في 30 أو 40 دقيقة صباح الغد".

وتابع "ليس من السهل تصفية ذهنك بعد مباراة واستعادة حيويتك للمباراة التالية في غضون أيام ولا يحدث ذلك تلقائيا باستمرار".