بيل يضع شرطا تعجيزيا للرحيل عن ريال مدريد

وضع اللاعب الويلزي غاريث بيل شرطا قد يعد تعجيزيا لكي يرحل عن نادي ريال مدريد المتوج حديثا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن بيل (31 عاما) لن يقبل الرحيل عن الملكي قبل انتهاء عقده في 2022 إلا إذا وقع لناد يمنحه الراتب الضخم نفسه الذي يتقاضاه في الريال.

وتمثل هذه معضلة كبرى، فرغم أن بيل أصبح عالة على فريق ريال مدريد منذ الموسم الماضي، وأصبح ضيفا ثقيلا على مقاعد البدلاء، فإنه من أكثر اللاعبين في العالم من حيث الراتب السنوي الذي يبلغ 30 مليون يورو.

وأصبح بيل منتهيا بالنسبة لمدرب الريال زين الدين زيدان الذي لم يشركه في الملعب في آخر ست مباريات في الليغا، وسبق أن صرح المدرب في بداية الموسم الحالي بأن اللاعب سيرحل عن الفريق، معربا عن أن يتم ذلك بشكل سريع.

ورغم تساهل الريال في مقابل الاستغناء عن بيل، فإنه فشل في التخلص منه بسبب راتبه الضخم الذي لن يستطيع أي ناد دفعه خاصة في ظل جائحة كورونا، مع تعنت اللاعب الرافض لتخفيض الراتب.