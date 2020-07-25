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الاتحاد المغربي يؤكد إعادة مباراة الرجاء والدفاع الجديدي بدوري المحترفين

مباراة الرجاء (اللون الأبيض) والدفاع الحسني الجديدي أثارت جدلا كبيرا لسبعة أشهر (الصحافة المغربية)
مباراة الرجاء (اللون الأبيض) والدفاع الحسني الجديدي أثارت جدلا كبيرا لسبعة أشهر (الصحافة المغربية)
25/7/2020

أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم إعادة مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي بدوري المحترفين بعد جدل طويل خلال نحو سبعة أشهر.

وأيدت لجنة الاستئناف أمس الجمعة الحكم الأول بإعادة المباراة لترفض طعن الدفاع الجديدي، وسيتكفل اتحاد الكرة بنفقات إعادة المباراة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يحضر فريق الرجاء لوجوده حينها بالجزائر لخوض مباراة خارجية.

وطالب الرجاء بتطبيق بند من قانون المنافسات ينص على ضرورة منحه ثلاثة أيام بين مباراته الخارجية والمباراة المحلية التالية لذا رفض خوض المواجهة.

وتمسك الدفاع الجديدي بأحقيته في حصد نقاط المباراة باعتبار أن الحكم أعلن عن نهايتها في غياب الفريق الزائر.

وقبل توقف الدوري في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، كان الرجاء يحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الدفاع الجديدي صاحب المركز الثامن.

ويتصدر الوداد البيضاوي المسابقة برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الفتح الرباطي، ونقطتين عن مولودية وجدة.

المصدر : رويترز

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