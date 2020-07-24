من أفضل اللاعبين بالعالم.. بنزيمة يسخر من إشادة رئيس الاتحاد الفرنسي به

أشاد رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريه، بمواطنه كريم بنزيمة بعد تألقه الكبير وتسجيله 21 هدفا ساهمت بشكل مباشر في تتويج فريقه ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن اللاعب رد اللاعب بسخرية على تصريحاته.

وقال لو غريه لقناة (RMC Sport) الفرنسية، إن "(بنزيمة) قضى موسما استثنائيا مع ريال مدريد، هو الأفضل في مسيرته، إنه أحد أفضل اللاعبين (في العالم). لقد هنأت مدربه (زين الدين) زيدان".

وسرعان ما رد بنزيمة على تصريحات لو غريه بتغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها "أفضل الضحك على هذا".

Je préfère en rire 🤣🤣🤣 https://t.co/2tO3w54ztC — Karim Benzema (@Benzema) July 24, 2020

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استبعد لو غريه عودة بنزيمة إلى المنتخب الفرنسي عندما قال "إنه لاعب عظيم في ريال مدريد. لكن مشواره مع المنتخب الفرنسي انتهى".

ورد بنزيمة آنذاك على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنه الوحيد الذي يضع حدا لمسيرته الدولية.

ولم يُستدَع بنزيمة (32 عاما) للمنتخب الفرنسي منذ 2015، وتوج الديوك من دونه بكأس العالم 2018 في روسيا، مما دعم عدم حاجة الفريق لجهوده، لكن بعد استعادة تألقه مع الريال وإشادة رئيس الاتحاد به قد يستدعى مجددا لتشكيلة بطل المونديال.