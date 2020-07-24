قراصنة يستهدفون صفقة لناد إنجليزي وتحذير من خسائر بالملايين

كشف تقرير للمركز القومي البريطاني للأمن السيبراني أن أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كاد يخسر مليون جنيه إسترليني (نحو 1.2 مليون دولار) في إحدى صفقات انتقالات اللاعبين إثر استهدافها من قبل قراصنة إنترنت.

وأوضح التقرير الذي صدر مساء الأربعاء أن رسائل البريد الإلكتروني للمدير الإداري للنادي -لم يكشف عن اسمه- تعرضت للاختراق خلال المفاوضات حول الصفقة وكادت

الأموال تسرق لولا أن البنك الذي يتعامل معه النادي أوقف عملية تحويل الأموال.

وسلط التقرير الضوء على حوادث أخرى مشابهة، وأوصى الأندية الرياضية ببريطانيا والهيئات الإدارية بتشديد احتياطات أمنها الالكتروني.

وقال بول تشيتشيستر مدير العمليات في المركز القومي البريطاني للأمن السيبراني "أناشد الهيئات الرياضية باستغلال هذه الفترة لبحث آلية لتطوير أمنها الإلكتروني".

وأضاف "رغم أن الأمن السيبراني ربما لا يشكل واحدا من الجوانب الأكثر أهمية لدى القطاع الرياضي المنشغل بالعودة (بعد فترة توقف إجبارية بسبب جائحة كورونا)، فقد أوضحت النتائج التي توصلنا إليها أن هذه الصناعة تأثرت بالفعل بالجرائم الإلكترونية".

وذكر المركز أن بحثا كشف أن 30% من تلك الجرائم تسببت في خسائر مالية بقيم بدأت من نحو 12 ألف دولار، ووصلت الخسائر من إحدى الجرائم إلى أكثر من ٤ ملايين دولار.