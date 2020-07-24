متدينة وفأل خير.. الصحافة البريطانية تسلط الأضواء على زوجة صلاح

سلطت صحيفة "صن" البريطانية الضوء على زوجة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الذي أصبح بسرعة قياسية أحد أفضل نجوم كرة القدم في العالم.

وبعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 30 عاما من الانتظار، سلطت الصحيفة الضوء على هداف ليفربول وزوجته ماجي صادق، وقالت إن صلاح رجل عائلي بالدرجة الأولى وهو مسلم متدين يحب إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء.

وأضافت أن صلاح تعرف على زوجته في المدرسة عندما كان الزوجان يعيشان بقرية في مركز بسيون (محافظة الغربية) في الريف المصري، وهو المكان الذي يحب صلاح أن يزوره في شهر رمضان كل عام لزيارة أهله وتوزيع تبرعاته على الفقراء والمشاريع الخيرية التي يساهم فيها.

وذكرت الصحيفة أن صلاح تزوج ماجي في عام 2013 في قرية نجريج مسقط رأسه وأنجبا ابنتين مكة وكيان، وأنها تعمل في مجال التقنية الحيوية وتدعم زوجها بشكل كبير، لكنها لم تظهر سوى عدة مرات في مدرجات ملعب أنفيلد آخرها ليلة التتويج بلقب البريميرليغ.

😂❤️ pic.twitter.com/zw9ZpMJkFO — E P L W O R L D (@EPLworld) July 24, 2020

وقالت الصحيفة إن مكة ولدت في لندن عام 2014، عندما كان صلاح يلعب مع تشلسي، وإن الجمهور يعرفها جيدا لأنه دائما ينشر صوره ومقاطع الفيديو معها، لما يقرب من 40 مليون متابع على حسابه الرسمي بإنستغرام وأكثر من 12 مليون متابع على تويتر.

Father daughter bonding 🙂 pic.twitter.com/cdqQPoWoSw — Mohamed Salah (@MoSalah) May 31, 2020

أما كيان فولدت في فبراير/شباط من العام الجاري، بعد تسعة أشهر تقريبا من فوز ليفربول المذهل 4-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ورغم شهرة صلاح الطاغية على المستوى العربي والبريطاني، فإن زوجته السيدة المحجبة ليست نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تعطي أية مقابلات ولا تنشر فيديوهات أو صورا من حياتها الشخصية، باستثناء بعض الصور المحدودة التي ينشرها صلاح على حساباته الشخصية.

وكانت زوجة صلاح فأل خير عليه، حيث انضم إلى تشلسي الإنجليزي، ومنه انتقل إلى فيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل أن يطرق أبواب المجد العالمي بانضمامه لليفربول في 2017.