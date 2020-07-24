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سابع لاعب.. سرقة منزل نجم ليفربول أثناء الاحتفالات بكأس البريميرليغ

فابينيو (يمين) يليه بيكر وفيرمينو (رويترز)
فابينيو (يمين) يليه بيكر وفيرمينو (رويترز)
24/7/2020

تعرض منزل نجم فريق ليفربول فابينيو للسرقة أثناء احتفاله بفوز فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه تم استهداف منزل لاعب الوسط البرازيلي في فورمبي بينما كان فارغا بين الساعة الثالثة عصر الأربعاء والرابعة صباح الخميس.

وقالت شرطة ميرسيسايد إنه تمت سرقة بعض المجوهرات بالإضافة إلى إحدى سيارات اللاعب التي تم العثور عليها بعد أن تركها اللصوص في منطقة ويغان.

وتسلم ليفربول كأس الدوري الممتاز يوم الأربعاء الماضي، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشلسي في آخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وتعرضت منازل ستة لاعبين آخرين من ليفربول للسرقة أبرزهم روبرتو فيرمينو وديان لوفرين وساديو ماني الذي تم السطو على منزله خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ العام الماضي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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