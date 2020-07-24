تأجيل وأزمة.. فوضى بسبب مباراة مؤثرة في حسابات الصعود للدوري الإسباني

تواصلت الفوضى التي تحيط بنهاية دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عندما أعلن نادي فوينلابرادا أن أحد لاعبيه دخل المستشفى بعد أن جاء اختباره إيجابيا لفيروس كورونا.

وذكر النادي أن واحدا من بين ٦ لاعبين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية شعر بوعكة وتوجه للمستشفى، وأضاف "الأمر ليس خطيرا، ولكنه قرر دخول المستشفى كإجراء احترازي"، ورفض الفريق الإفصاح عن اسم اللاعب وطالب باحترام إخفاء الاسم.

وبدا أن كرة القدم الإسبانية استطاعت بسلام تسيير الموسم الذي ضربه وباء فيروس كورونا بإنهاء دوري الدرجة الأولى الأحد الماضي.

ولكن قبل بداية الجولة الأخيرة من مباريات الدرجة الثانية يوم الاثنين الماضي، أعلن فريق فوينلابرادا، الذي يأمل اللعب في ملحق الصعود، ظهور فحوص إيجابية لفيروس كورونا لدى ٦ لاعبين.

وألغيت مباراة فوينلابرادا مع ديبورتيفو بينما أقيمت بقية المباريات.

ويخضع فريق فوينلابرادا للحجر الصحي في فندق. وكشفت فحوص إضافية ظهور ٦ نتائج إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في النادي إلى 16، منهم ٤ من الجهاز الفني الذين لم يسافروا.

وتسبب تأجيل مباراة فوينلابرادا مع ديبورتيفو في جدل واسع بإسبانيا، ويطالب ديبورتيفو بإعادة الجولة الأخيرة كاملة، لأن خوض باقي المباريات لا يتماشى مع مبدأ "تكافؤ الفرص"، علما أن الفريق تأكد هبوطه رسميا، دون أن يلعب المباراة.

من جانبه، سيتمكن نادي فوينلابرادا في حال الفوز أو التعادل أمام ديبورتيفو من التأهل للعب الملحق بدلا من إلتشي صاحب المركز السادس.

ولكن إلتشي يجادل في هذا الأمر معتبرا أنه غير عادل حيث هبط ديبورتيفو بالفعل وليس لديه شيء للعب من أجله.