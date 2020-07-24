برشلونة يتخلى عن ملتقط أفضل صورة لميسي

تختزل الصور حديثا ما قد يطول عن العديد من الأحداث، وتنقل مشاعر قد تكتب في مقالات طويلة، ويحظى ملتقطها بشهرة واسعة، غير أن تلك الشهرة قد لا تضمن لصاحبها الاستمرار في فريق مثل برشلونة.

النادي الكتالوني قرر وضع حد لتعاقده مع المصور المكسيكسي سانتياغو غارسيس بعد سنوات من التعاون، وقد يكون هذا الخبر عاديا وغير مهم، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا التي دفعت العديد من الشركات للتخلي عن عدد من موظفيها.

غير أن اسم المكسيكي سيحظى باهتمام أوسع حين يتم ربطه بصورة اعتبرت الأفضل في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني.

في التفاصيل، تقول صحيفة ماركا الإسبانية (MARCA) إن غارسيس كان قرب المدرجات التي توجه إليها ميسي مباشرة بعد نهاية لقاء الريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وخسر نادي برشلونة برباعية نظيفة ذهابا في باريس، ولكنه قلب الطاولة على النادي الباريسي وفاز 6-1 إيابا في برشلونة، في مواجهة لا تتكرر كثيرا في عالم كرة القدم.

وكانت لحظات احتفال ميسي فرصة لغارسيس لالتقاط الصورة التي طافت أرجاء العالم، واعتبرت أفضل صورة للنجم الأرجنتيني، وتمت مقارنتها بصورة الأسطورة البرازيلي بيليه في كأس العالم 1958.

El Barcelona no renueva el contrato de Santiago Garcés, autor de la mítica foto a Messi en el 6-1 al PSG. ▪️Tuvo + de 169M de ‘likes👍🏻’. ▪️Garcés: “Todos dicen que es la mejor foto que se le ha hecho a Leo y la comparan con la de Pelé en el 58 y la de Maradona en el Azteca”. pic.twitter.com/2YZFUCgnj1 — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) July 24, 2020

وبعد 3 سنوات من التقاط تلك الصورة، التي حظيت بنحو 170 مليون إعجاب عبر مواقع التواصل؛ أبلغ المصور المكسيكي عن الاستغناء عن خدماته، بعد رفض برشلونة تجديد تعاقده من دون إبداء الأسباب.