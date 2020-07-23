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كرة قدم

ويست بروميتش ثاني فريق يصعد للبريميرليغ

هبط ويست بروميتش إلى "تشامبيونشيب" في موسم 2018/2017 (رويترز)
هبط ويست بروميتش إلى "تشامبيونشيب" في موسم 2018/2017 (رويترز)
23/7/2020

صعد ويست بروميتش ألبيون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم تعادله مع ضيفه كوينز بارك رينجرز 2-2 أمس الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الـ46 من منافسات دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

ورفع ويست بروميتش رصيده إلى 83 نقطة في المركز الثاني، ليقتنص البطاقة الثانية التي يصعد صاحبها مباشرة إلى الدوري الممتاز، بعد أن خطف ليدز الفائز بلقب البطولة البطاقة الأولى في وقت سابق.

واستفاد ويست بروميتش -الذي هبط إلى "تشامبيونشيب" في موسم 2018/2017- من تعثر كل من برينتفورد وفولهام اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع والمنافسيْن المباشرين  للفريق على البطاقة الثانية، حيث خسر برينتفورد أمام بارنسلي 1-2، فيما تعادل فولهام مع ويغان 1-1.

وسجل ريان مانينغ (34) وإبريتش إيزي (61) هدفي كوينز بارك رينجرز، فيما سجل غرادي ديانغانا (44) وكالوم روبينسون (49) هدفي ألبيون.

وستتنافس الأندية صاحبة المراكز من الثالث وحتى السادس على البطاقة الثالثة التي يصعد صاحبها للدوري الممتاز، وذلك عن طريق لعب المباريات الفاصلة، وهي أندية برينتفورد (الثالث) وفولهام (الرابع) وكارديف سيتي (الخامس) وسوانزي سيتي (السادس).

المصدر : وكالات

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