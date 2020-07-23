مهرجان أهداف في ليلة احتفال ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

احتفل نادي ليفربول بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بأفضل طريقة وأحرز ٥ أهداف في مرمى ضيفه تشلسي في مواجهة انتهت بنتيجة 5-3، ضمن مباريات المرحلة 37 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم فوزه بالبطولة رسميا منذ الشهر الماضي قبل ٧ مراحل على نهاية المسابقة، إلى 96 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد تشلسي عند 63 نقطة، ليبقى في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد.

وبات يتعين على تشلسي الحصول على نقطة التعادل على الأقل في لقائه مع ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة للبطولة يوم الأحد القادم، من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي للمسابقة، دون النظر لنتيجة مباراة ليستر سيتي صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة وضيفه مانشستر يونايتد، التي ستقام في اليوم نفسه بالمرحلة ذاتها.

وفي المباراة الأخيرة لليفربول على ملعب آنفيلد خلال الموسم الحالي، افتتح نابي كيتا التسجيل لمصلحة للفريق الأحمر في الدقيقة 23، قبل أن يضيف ترينت أليكسندر أرنولد والهولندي جورجينيو فينالدوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و43.

وقلص الفرنسي أوليفييه جيرو الفارق بتسجيله الهدف الأول لتشلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن البرازيلي روبرتو فيرمينو أضاف الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 55.

واستغل تشلسي حالة الهدوء التي طغت على أداء ليفربول، ليحرز تامي أبراهام وكريسيتان بوليسيتش هدفين للفريق اللندني في الدقيقتين 61 و73.

وبينما حاول تشلسي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، أحرز البديل أليكس أوكسلايد تشمبرلين الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة 84.

واستلم اللاعبون بعد نهاية المباراة كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان العشرات من مشجعي الفريق يحتفلون خارج الملعب بالإنجاز التاريخي وتحقيق اللقب لأول مرة منذ 30 عاما.