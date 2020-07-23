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مشاهد من ليلة ليفربول.. علم مصر ووعد كلوب وعناد الجماهير

كلوب واحتفال مميز (رويترز)
كلوب واحتفال مميز (رويترز)
22/7/2020

أخيرا وبعد انتظار دام 30 عاما، رفع قائد ليفربول جوردان هندرسون كأس الدوري الإنجليزي الممتاز معلنا بداية الاحتفالات الرسمية في سهرة شهدت عددا من المشاهد المميزة.

وجاءت الاحتفالات بعد نهاية آخر مباراة لليفربول على ملعب أنفيلد في هذا الموسم، والتي شهدت فوزا كبيرا للنادي الأحمر على تشلسي 5-3.

وكان النجم المصري محمد صلاح حاضرا بعلم مصر في منصة التتويج، وشارك زملاءه فرحة التتويج في ختام موسم كسر فيه ليفربول كل الأرقام.

صلاح كان اللاعب الوحيد الذي احتفل بعلم بلاده (رويترز)

واستعاد متابعون تغريدة قديمة للنجم المصري عبر من خلالها عن حسرته على عدم التتويج بلقب الدوري مع تشلسي في 2015، واعتبروا أن الحلم تحقق بعد 5 سنوات.

وكعادته، خطف المدرب الألماني يورغن كلوب الأنظار باحتفاله المميز.

ووعد كلوب جماهير النادي بتنظيم احتفالات تليق باللقب بعد انتهاء أزمة كورونا

وشارك عدد من اللاعبين جماهير الفريق أجواء الاحتفال بشكل مباشر عبر موقع إنستغرام، من بينهم السنغالي ساديو ماني.

ورغم الدعوات لتجنب التجمعات والالتزام بالتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، تجمعت جماهير ليفربول قرب ملعب أنفيلد لمشاركة اللاعبين فرحة التتويج.

الألعاب النارية أضاءت سماء ليفربول (رويترز)

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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