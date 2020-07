مشاهد من ليلة ليفربول.. علم مصر ووعد كلوب وعناد الجماهير

أخيرا وبعد انتظار دام 30 عاما، رفع قائد ليفربول جوردان هندرسون كأس الدوري الإنجليزي الممتاز معلنا بداية الاحتفالات الرسمية في سهرة شهدت عددا من المشاهد المميزة.

وجاءت الاحتفالات بعد نهاية آخر مباراة لليفربول على ملعب أنفيلد في هذا الموسم، والتي شهدت فوزا كبيرا للنادي الأحمر على تشلسي 5-3.

وكان النجم المصري محمد صلاح حاضرا بعلم مصر في منصة التتويج، وشارك زملاءه فرحة التتويج في ختام موسم كسر فيه ليفربول كل الأرقام.

Congrats to @MoSalah – the first ever Egyptian Premier League winner! 🇪🇬 #beINPL #LFCchampions 📺 HD11 pic.twitter.com/BkmFOjhejk

واستعاد متابعون تغريدة قديمة للنجم المصري عبر من خلالها عن حسرته على عدم التتويج بلقب الدوري مع تشلسي في 2015، واعتبروا أن الحلم تحقق بعد 5 سنوات.

I wish I was there to celebrate with you guys !! Congratulations Chelsea 😎😎 pic.twitter.com/geTVda0w5r

وكعادته، خطف المدرب الألماني يورغن كلوب الأنظار باحتفاله المميز.

ووعد كلوب جماهير النادي بتنظيم احتفالات تليق باللقب بعد انتهاء أزمة كورونا

وشارك عدد من اللاعبين جماهير الفريق أجواء الاحتفال بشكل مباشر عبر موقع إنستغرام، من بينهم السنغالي ساديو ماني.

ورغم الدعوات لتجنب التجمعات والالتزام بالتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، تجمعت جماهير ليفربول قرب ملعب أنفيلد لمشاركة اللاعبين فرحة التتويج.

The large crowd has erupted in song, as fireworks can be heard above. There’s people of all ages here and people have brought drums, flags, flares and footballs pic.twitter.com/mcyd44cF40

— Olivia Tobin (@oliviatobin17) July 22, 2020