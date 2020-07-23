لهذه الأسباب.. بنزيمة مفيد أكثر من هداف الليغا ميسي

رغم احتلال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم فإن تقريرا إسبانيا ذكر أنه أكثر فائدة لفريقه ريال مدريد المتوج باللقب من غريمه الفائز بلقب الهداف ليونيل ميسي.

وسجل ميسي رقما قياسيا بحصوله على لقب هداف الليغا للمرة السابعة في تاريخه رغم تسجيله أقل حصيلة أهداف في المرات السبع، حيث سجل 25 هدفا أمام بنزيمة الذي سجل 21 هدفا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنه رغم خسارة جائزة البيتشيتشي التي تمنح لهداف الليغا فإن أهدافه الـ21 ساهمت بشكل مباشر في تتويج ريال مدريد باللقب الـ34 في تاريخه أكثر مما أفادت أهداف ميسي الـ25 برشلونة.

🏆⚽ ماذا تقول للأبطال؟

3️⃣4️⃣ H A L A M A D R I D!!!!#34Ligas | #هلا_مدريد pic.twitter.com/s1Ad2mfs1J — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 16, 2020

ودللت الصحيفة على رأيها بأن بنزيمة سجل 11 هدفا في مرمى فرق النصف العلوي من جدول الليغا الذين يحتلون المراكز العشرة الأولى، منها 4 أهداف في مرمى فرق المقدمة الخمسة، بواقع هدفين بمرمى فياريال، وهدف بمرمى أتلتيكو مدريد، وآخر في شباك إشبيلية، فيما لم يسجل ميسي سوى 5 أهداف فقط في مرمى فرق النصف العلوي من جدول الليغا، وسجل 20 هدفا في شباك فرق النصف السفلي الأقل في المستوى.

كما أن بنزيمة نجح في هز شباك 14 فريقا مقابل 12 فريقا لميسي.

وأكدت الصحيفة أن أهداف بنزيمة حسمت 16 نقطة لصالح ريال مدريد، وكان لها أثر فعال في تتويجه باللقب، فيما ساهمت أهداف ميسي بـ11 نقطة فقط لبرشلونة الذي خسر اللقب.

وأشارت إلى أنه بدون أهداف ميسي وبنزيمة سيتعادل الفريقان برصيد 71 نقطة لكل منهما.