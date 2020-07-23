لم يكلفوا النادي عشرات الملايين.. أبطال ريال مدريد هذا الموسم

أنفق ريال مدريد في السنوات الأخيرة مئات ملايين الدولارات للتعاقد مع نجوم قدموا له الإضافة ومنحوه الألقاب داخل الملعب وملايين الدولارات خارجه من عقود الرعاية والإعلان.

كما أن هناك لاعبين لم تنفق الملايين للتعاقد معهم ورغم ذلك ساهموا بشكل فعال في فوز الملكي بلقب الليغا هذا الموسم.

وغيّر "لوس بلانكوس" سياسة الانتقالات قبل بضع سنوات، وسعى للحصول على المواهب التي تقود النادي إلى النجاح على المدى الطويل ولا يدفع مبالغ طائلة للتعاقد معها.

الإسباني داني كاربخال: 1.5 مليون يورو

خريج أكاديمية "لا فابريكا" الخاصة بالريال والذي أصبح أحد أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركز ظهير الأيمن في العالم حاليا، دفع الأخير 6.5 ملايين يورو للتعاقد معه بعد عام واحد من انتقاله لباير ليفركوزن مقابل 5 ملايين يورو.

البرازيلي كاسيميرو: 11.3 مليون يورو

أحد أفضل اللاعبين في مركزه بالعالم، وأكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي، ويعد أبرز عناصر تشكيلة زين الدين زيدان الذين لا يُستغنى عنهم، كلف ريال مدريد للتعاقد معه موسم 2014/2013 من بورتو ما مجموعه 11.3 مليون يورو.

الأورغوياني فيدو فالفيردي: 5 ملايين يورو

دفع ريال مدريد 5 ملايين يورو لضمه من فريق بينارول الأورغوياني، وبعدها أمضى موسما في الفريق الثاني للريال ثم أعير إلى ديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن يعود إلى الملكي في موسم 2018، وبعدها أصبح من العناصر الرئيسية التي يعول عليها زيدان، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 54 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت (Transfermarkt) المتخصص.

الفرنسي رافاييل فاران: 10 ملايين يورو

انضم إلى الملكي عام 2011 قادما من لانس الفرنسي، ولم تكن في جعبته سوى 10 مباريات في الدوري الفرنسي، ودفع الملكي 10 ملايين يورو لضمه، وبعدها أصبح أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم، شراكته مع سيرجيو راموس في الدفاع كانت عنصرا رئيسيا في منح الميرينغي عدة ألقاب.

الإسباني ماركو أسينسيو: 3.5 ملايين يورو

رقم متواضع جدا دفعه الريال إلى ريال مايوركا ليتعاقد مع الموهوب الصغير، غاب لأشهر هذا الموسم بسبب الإصابة لكنه عاد بعد استئناف البطولة ليقدم مستوى استثنائيا ويسجل 3 أهداف في 11 مباراة، وساهم في فوز الملكي بلقب الليغا.

الألماني توني كروس: 25 مليون يورو

أنهى الموسم الماضي بلقب صاحب أكثر التمريرات الناجحة في البطولة، الريال دفع 25 مليون يورو فقط لضمه من بايرن ميونيخ عام 2014، مما يعتبر إحدى أفضل الصفقات التي عقدها الريال في السنوات الأخيرة.

الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة: 35 مليون يورو لكل منهما

رغم أن المبلغ الذي دُفع لضمهما من توتنهام وليون على التوالي لم يكن بسيطا فإن مساهمتهما منذ انضمامهما للفريق كانت استثنائية، ولا يزالان -رغم تقدمهما في السن- عنصرين بارزين في الفريق فقد ساهما بفوز الملكي بلقب الليغا هذا الموسم.