أودينيزي يصعق يوفنتوس ويؤجل تتويجه بلقب الدوري الإيطالي

تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة 1-2 أمام مضيفه أودينيزي الخميس في الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وأجلت تتويجه رسميا باللقب للمرة التاسعة على التوالي، و36 في تاريخه.

وكان يوفنتوس بحاجة للفوز اليوم على أودينيزي من أجل حسم التتويج باللقب رسميا قبل نهاية المسابقة بـ3 مراحل، لكن خسارته جعلته يظل على بعد 3 نقاط من الفوز ببطولته المفضلة.

وظل يوفنتوس متربعا على الصدارة برصيد 80 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلانتا، وربما يتوج باللقب رسميا في حال فوزه على ضيفه سامبدوريا في مباراته المقبلة بالمسابقة الأحد القادم، من دون انتظار نتائج باقي منافسيه.

في المقابل، ارتفع رصيد أودينيزي -الذي استعاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في المراحل الثلاث الأخيرة- إلى 39 نقطة في المركز 15، بفارق 7 نقاط أمام مراكز الهبوط.

وظهر يوفنتوس بشكل باهت للغاية كما كانت حاله في مبارياته الأخيرة بالبطولة، وكان نجومه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليواصل الفريق النتائج المحبطة لجماهيره، بعدما اكتفى بتحقيق فوز وحيد فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل عبر لاعبه الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 42، في حين أحرز المقدوني ليا نيستوروفسكي هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 52.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، أحرز سيكو فوفانا هدف الفوز الثمين لأودينيزي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليتلقى يوفنتوس خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي.