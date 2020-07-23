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أغلى المدافعين في العالم

ماغواير الأغلى في العالم بـ88 مليون يورو (رويترز)
ماغواير الأغلى في العالم بـ88 مليون يورو (رويترز)
23/7/2020

رغم الكثير من الانتقادات والاعتراضات والأخطاء التي ارتكبها مؤخرا فإن الإنجليزي هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد القادم من ليستر سيتي صيف العام الماضي يظل أغلى مدافع في العالم.

فقد دفع "الشياطين الحمر" -الذي كان يأمل بتكرار تجربة الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول- نحو 88 مليون يورو، لتعزيز دفاعه والعودة إلى سكة البطولات والألقاب المحلية والقارية.

وبهذا الرقم الكبير يتصدر الدولي الإنجليزي قائمة أغلى الهدافين في العالم والتي تضم:

  • الهولندي فان دايك (من ساوثهامبتون إلى ليفربول 2018): 82 مليون يورو
  • الفرنسي لوكاس هيرنانديز (من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ 2019): 77 مليون يورو
  • الهولندي ماتيس دي ليخت (من أياكس إلى يوفنتوس 2019): 74 مليون يورو
  • الفرنسي إيمريك لابورت (من أتلتيك بيلباو إلى مان سيتي 2018): 63 مليون يورو
  • الفرنسي بنجامين ميندي (من موناكو إلى مان سيتي 2017): 57 مليون يورو
  • الإنجليزي كايل ووكر (من توتنهام إلى مان سيتي 2017): 55 مليون يورو
  • الإنجليزي آرون وان بيساكا (من كريستال بالاس إلى مانشستر يونايتد 2019): 55 مليون يورو
  • البرازيلي ديفيد لويز (من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان 2014): 55 مليون يورو
  • الإنجليزي جون ستونز (من إيفرتون إلى مان سيتي 2016): 55 مليون يورو
المصدر : مواقع إلكترونية

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أغلى مدافع في العالم قد يغيب عن "ديربي" مانشستر بنصف نهائي كأس الرابطة

قال أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إن المدافع هاري ماغواير قد يغيب عن ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم ضد مانشستر سيتي غدا الثلاثاء بعد إصابته في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

موسم كارثي لأغلى مدافع في العالم

رغم قيمته المبالغ فيها، أصر النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد على التعاقد مع الإنجليزي هاري ماغواير وجعله أغلى مدافع في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول.

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