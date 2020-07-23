أغلى المدافعين في العالم

رغم الكثير من الانتقادات والاعتراضات والأخطاء التي ارتكبها مؤخرا فإن الإنجليزي هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد القادم من ليستر سيتي صيف العام الماضي يظل أغلى مدافع في العالم.

فقد دفع "الشياطين الحمر" -الذي كان يأمل بتكرار تجربة الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول- نحو 88 مليون يورو، لتعزيز دفاعه والعودة إلى سكة البطولات والألقاب المحلية والقارية.

وبهذا الرقم الكبير يتصدر الدولي الإنجليزي قائمة أغلى الهدافين في العالم والتي تضم: