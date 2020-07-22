إبراهيموفيتش ينهي خلافاته بهدفين لميلان ومكبرات الصوت تفضح بذاءة ميهايلوفيتش

تقدم فريق أتلانتا إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه بولونيا 1-صفر -يوم الثلاثاء- في الجولة ٣٥ التي شهدت فوز ميلان على ملعب مضيفه ساسولو 2-1.

وعلى ملعب مابي، واصل ميلان مسيرته المذهلة في الدوري المحلي وحسم الفوز على ملعب ساسولو بهدفين في الشوط الأول.

وتقمص المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز لميلان ليطوي بذلك صفحة خلافاته مع مدرب الفريق ستيفانو بيولي التي نشبت نتيجة اعتراضه على تبديله بالمباراة السابقة.

وتقدم إبراهيموفيتش بهدف لميلان في الدقيقة 19 بضربة رأس مستغلا تمريرة هاكان تشان أوغلو.

وقبل ٣ دقائق من نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ضربة جزاء لساسولو بسبب لمسة يد ضد تشان أوغلو، حيث استعان الحكم بتقنية "فار" قبل احتساب المخالفة التي ترجمها فرانشيسكو كابوتو لهدف التعادل للفريق المضيف.

لكن في الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني له ولميلان عبر تمريرة حاسمة جديدة من تشان أوغلو.

ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ساسولو عند 48 نقطة في المركز الثامن.

ومنذ استئناف الدوري الإيطالي الشهر الماضي سجل ميلان ٧ انتصارات مقابل تعادلين دون تلقي أي هزيمة.

وفي المباراة الأخرى، رفع أتلانتا رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 95 هدفا، الأكثر في موسم واحد منذ أكثر من 60 عاما، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه بولونيا في مباراة شهدت خلافا غاضبا بين المدربين.

ونحج البديل لويس مورييل، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 ليمدد سلسلة أتلانتا من عدم الخسارة في الدوري إلى 15 مباراة ويرفع رصيد فريقه إلى 74 نقطة قبل ٣ مباريات على النهاية.

ومع ذلك لا يزال الفريق متأخرا بفارق ٦ نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي يبدو في طريقه للفوز باللقب، بينما يحتل إنتر، الذي سيستضيف فيورنتينا يوم الأربعاء، المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وكان فيورنتينا آخر فريق سجل 95 هدفا في موسم 1958-1959، بينما لا يزال أتلانتا أقل بكثير من الرقم القياسي التاريخي الذي سجله تورينو موسم 1947-1948 والبالغ 125 هدفا.

وتوترت الأجواء في الشوط الأول عندما اشتكى جيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا للحكم من أحد لاعبي بولونيا وتوجهت له كلمة بذيئة من الجانب المقابل من نظيره سينيسا ميهايلوفيتش.

ومع عدم وجود جماهير في المدرجات، التقطت مكبرات الصوت كلمة ميهايلوفيتش المشينة ونقلتها للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء للمدربين قبل أن يُطرد غاسبريني لمواصلة الاعتراض على الحكام.