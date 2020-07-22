متجاهلين التوصيات الصحية.. فيديو لنجوم البرسا يغادرون برشلونة لقضاء إجازاتهم

يستمتع لاعبو برشلونة بإجازة لبضعة أيام قبل العودة للتدريبات في 29 الشهر الجاري تحضيرا لمواجهة نابولي بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 8 الشهر المقبل.

وغادر عدد من نجوم الفريق في إجازات، متجاهلين الإجراءات التي فرضتها السلطات الصحية في إقليم كتالونيا.

وشددت حكومة الإقليم على عدم مغادرة مدينة برشلونة إلا للضرورة القصوى، في ظل مخاوف من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا في المدينة، لكنها مجرد توصيات ولا ترقى لدرجة المنع أو إعادة فرض حالة الطوارئ بالمدينة.

غير أن نجوم الفريق -وفي مقدمتهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه والحارس مارك أندريه تير شتيغن- تجاهلوا هذه التوصيات وغادروا برشلونة أمس الثلاثاء لقضاء عطلة قصيرة مع عائلاتهم.

وغادر ميسي وسواريز وعائلتاهما معا، في حين ذهب بيكيه وعائلته في وجهة مختلفة، وكذلك فعلت عائلة تير شتيغن.