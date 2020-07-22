إصابات متزايدة بكورونا بين لاعبي الدوري المصري.. ومغردون يتهمون أحمد شوبير

تصدر وسم "#حاكموا_احمد_شوبير" مواقع التواصل في مصر بعد إعلان اللجنة الطبية باتحاد الكرة ظهور 24 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف عدد من فرق الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت اللجنة الطبية تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف فريق الإنتاج الحربي، بالإضافة لحالتين في نادي سموحة وثلاث حالات في فريق الإسماعيلي وحالة أخرى في المصري البورسعيدي.

وحمّل المغردون المنتمون لجماهير نادي الزمالك، مسؤولية تزايد الحالات بين اللاعبين للإعلامي أحمد شوبير بسبب دعوته وإصراره على عودة نشاط كرة القدم في مصر، بينما طالب مغردون بمحاسبة كل من تسبب في زيادة حالات الكورونا.

المسئول الاول عن انتشار الفيروس بين لاعبى الدورى هو شوبير وإدارة الأهلى

كل من طالب بعودة الدورى لابد ان يعاقب ولا يمر الموضوع مرور الكرام#حاكموا_احمد_شوبير — ❤🔥بكمانى لميت كومنت 🔥❤ (@wEx5JE) July 21, 2020

عايز الدوري يرجع ..علشان الاهلي

ومش مهم صحه اللاعبين ..

دلوقت انت اكيد مبسوط ..١٨ اصابه في نادي الانتاج ..

وكمان الكابتن مختار ..ربنا يشفي الجميع#حاكموا_احمد_شوبير pic.twitter.com/ONirWgaVhF — Ahmed (@ahmedyehia___) July 21, 2020

وكان نادي الزمالك قد عارض خطط استئناف الدوري المصري، قبل أن يوافق على العودة للتدريبات وإخضاع لاعبيه لفحوص كورونا. ويتصدر النادي الأهلي المسابقة برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.

دا اللي صمم ع استكمال بطولة الدوري..

دا اللي حط سلامة اللاعبين وصحتهم ف كفه وبطولة الدوري للحمر ف كفه..

دا اللي فضل ليل نهار شغال بس ع استكمال الدوري وان الدنيا بدأت تمشي ومفيش وباء..

والنهارده 18 لاعب من فريق واحد بس اتصابوا.. لازم الدولة تحااكم المزور دا!!#حاكموا_احمد_شوبير — 🦂؏ــــبدﷲ 🇵🇸🕸 (@A1911_UWK) July 21, 2020

بعد اكتشاف حالتين كورونا في سموحة الأهلي مش عارف يقرر يلعب ولا يخاف ويرفض ولو رفض يبقي ليه عايز يكمل الدوري ولو لعب ممكن ينتقل العدوي للاعبيه#حاكموا_احمد_شوبير — 🇦🇹ᏦᎥᎷᏫ 🏹 (@Km_1911) July 22, 2020

يجب إستبعاد أحمد شوبير من منظومة الرياضة المصرية يا وزير الشباب والرياضة

لكونه يستغل وظيفته فى شركة إعلام المصريين للدعاية لنفسه للترشح لإنتخابات رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم #حاكموا_احمد_شوبير pic.twitter.com/Qpj9NubylB — المستشار محمود (@BgNpiri8ENbwFL4) July 22, 2020

#حاكموا_احمد_شوبير اعلن فيروس كرونا تخليه عن اصابة المواطن المصري وتسليم الوباء لاحمد شوبير لانه اخطر وباء موجود في مصر .. والله الموفق والله المستعان — كابتن عفت نصار (@Efat_nassar) July 21, 2020

عايز تعرف يعني ايه اعلام موجه، ادخل على صفحة اليوم السابع وهي بتنزل صور تمرين كل يوم للاهلي فقط ومفيش اي نادي بينزله صور لتدريباته مع العلم انها جريدة عامة ومش خاصة بالاهلي، وبيقولك اصل انتم عايشين في مؤامرة كونية #حاكموا_احمد_شوبير — ﮼مصطفىٓ،عماد (@MostafaEmadNas2) July 21, 2020