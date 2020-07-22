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كرة قدم

إصابات متزايدة بكورونا بين لاعبي الدوري المصري.. ومغردون يتهمون أحمد شوبير

مغردون حملوا شوبير مسؤولية الإصابات بسبب إصراره على عودة الدوري (مواقع التواصل الاجتماعي)
مغردون حملوا شوبير مسؤولية الإصابات بسبب إصراره على عودة الدوري (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/7/2020

تصدر وسم "#حاكموا_احمد_شوبير" مواقع التواصل في مصر بعد إعلان اللجنة الطبية باتحاد الكرة ظهور 24 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف عدد من فرق الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت اللجنة الطبية تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف فريق الإنتاج الحربي، بالإضافة لحالتين في نادي سموحة وثلاث حالات في فريق الإسماعيلي وحالة أخرى في المصري البورسعيدي.

وحمّل المغردون المنتمون لجماهير نادي الزمالك، مسؤولية تزايد الحالات بين اللاعبين للإعلامي أحمد شوبير بسبب دعوته وإصراره على عودة نشاط كرة القدم في مصر، بينما طالب مغردون بمحاسبة كل من تسبب في زيادة حالات الكورونا.

وكان نادي الزمالك قد عارض خطط استئناف الدوري المصري، قبل أن يوافق على العودة للتدريبات وإخضاع لاعبيه لفحوص كورونا. ويتصدر النادي الأهلي المسابقة برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.

 

المصدر : خدمة سند

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